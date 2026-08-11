Güney Kore liderliğini korurken, Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026'nın ilk yarısında sınırlı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Haziran ayında aylık %140 artışla ve yıllık %40 artışla 186.773 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %123,3 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %32,2 artışla 113,89 milyon $ oldu.

Yılın ilk altı ayında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %1,6 artışla 576.620 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,8 düşüşle 383,60 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Tonajdaki sınırlı artışa rağmen değerdeki düşüş, ortalama ithalat birim değerinin geçen yıla kıyasla zayıfladığına işaret ediyor.

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %1,5 artışla 184.441 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi, %4,7 artışla 147.520 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden Rusya ve %23,9 artışla 145.098 mt ihracat yapan Çin takip etti. Tedarikçi bazında en dikkat çekici değişim Çin'den yapılan ithalatta görüldü. Çin'den ithalat yıllık %23,9 artışla 145.098 mt'a yükselirken, Haziran ayında ithalat %103,4 artışla 89.098 mt oldu. Bu güçlü Haziran performansı, Çin'in ilk yarı toplamındaki payını belirgin şekilde artırdı. Güney Kore 184.441 mt ile en büyük tedarikçi konumunu korurken, Rusya'dan ithalat %4,7 artışla 147.520 mt'a çıktı. Fransa'dan yapılan ithalatın %84,9 artışla 44.133 mt'a yükselmesi de tedarik yapısındaki önemli artışlardan biri oldu.

Buna karşılık Belçika'dan ithalat %59,5 düşüşle 15.717 mt'a, İspanya'dan ithalat %47,5 düşüşle 9.436 mt'a, Hollanda'dan ithalat %40,7 düşüşle 4.852 mt'a ve Almanya'dan ithalat %46,8 düşüşle 3.685 mt'a geriledi. Genel tablo, yılın ilk yarısında toplam ithalatın sınırlı artmasına rağmen tedarik yapısının değiştiğini; Çin, Fransa, Rusya ve Güney Kore'nin öne çıktığını, bazı Avrupa kaynaklarında ise belirgin kayıplar yaşandığını gösteriyor.

Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) G. Kore 184.441 181.724 1,5 37.753 31.319 20,5 Rusya 147.520 140.850 4,7 42.066 36.770 14,4 Çin 145.098 117.082 23,9 89.098 43.794 103,4 Fransa 44.133 23.864 84,9 8.871 4.367 103,1 Belçika 15.717 38.851 -59,5 2.941 4.643 -36,7 Avusturya 13.553 13.374 1,3 3.070 1.952 57,2 İspanya 9.436 17.957 -47,5 543 3.398 -84,0 İsveç 5.600 5.410 3,5 1.552 1.291 20,2 Hollanda 4.852 8.178 -40,7 403 1.691 -76,2 Almanya 3.685 6.921 -46,8 447 3.683 -87,9

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2026