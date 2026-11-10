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Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,1 ile düşüşe döndü

Salı, 10 Kasım 2026 11:24:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Eylül ayında aylık %56,9 ve yıllık %44,4 düşüşle 57.839 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %48,1 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %35,2 düşüşle 46,46 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 893.630 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,4 düşüşle 602,49 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

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Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %27,7 artışla 268.540 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %10,9 düşüşle 247.228 mt ile G. Kore ve %4,9 düşüşle 226.591 mt ile Rusya takip etti.

En dikkat çekici değişim, Eylül ayında yaşanan sert daralmanın Ağustos sonuna kadar görülen kümülatif artışı tersine çevirmesi oldu. Ocak-Ağustos döneminde ithalat yıllık %3,4 yükselişteyken, Eylül tonajının yıllık %44,4 ve aylık %56,9 gerilemesiyle Ocak-Eylül toplamı yıllık %2,1 düşüşe döndü.

Çin, %27,7 artışla 268.540 mt'a ulaşarak liderliğini korurken, Güney Kore'den ithalat %10,9 düşüşle 247.228 mt'a geriledi. Rusya üçüncü sıradaki yerini korudu ancak Eylül ayında bu ülkeden yapılan ithalat yıllık %96,4 düşüşle yalnızca 1.234 mt oldu; böylece Rusya'dan Ocak-Eylül ithalatı yıllık %4,9 geriledi.

Avrupa kaynaklarında Fransa öne çıkmaya devam etti ve Ocak-Eylül ithalatı yıllık %65,7 artışla 60.172 mt'a yükseldi. Buna karşılık Belçika, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan ithalat sırasıyla %52,7, %30,0, %45,3 ve %53,0 geriledi. Eylül ayında Avusturya ve İspanya yıllık artış kaydeden az sayıdaki tedarikçi arasında yer alırken, Fransa, Belçika ve Hollanda'dan sevkiyatlar sert düştü.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)
Çin 268.540 210.249 27,7 22.117 23.359 -5,3
G. Kore 247.228 277.562 -10,9 17.524 23.456 -25,3
Rusya 226.591 238.326 -4,9 1.234 34.466 -96,4
Fransa 60.172 36.303 65,7 1.955 4.203 -53,5
Belçika 23.821 50.362 -52,7 2.740 4.691 -41,6
İspanya 21.839 31.214 -30,0 6.658 6.375 4,4
Avusturya 19.918 19.388 2,7 3.734 2.609 43,1
İsveç 8.228 9.739 -15,5 712 1.062 -32,9
Almanya 6.362 11.634 -45,3 692 688 0,5
Hollanda 5.885 12.521 -53,0 357 2.349 -84,8

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2026

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
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Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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