Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %31,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında aylık %15,7 ve yıllık %29,4 düşüşle 58.633 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %13,9 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %26,2 düşüşle 42,80 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %31,2 düşüşle 128.179 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,5 düşüşle 92,51 milyon $’a geriledi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %15,9 düşüşle 55.115 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %2,9 düşüşle 27.534 mt malzeme ihraç eden Çin ve %63,7 düşüşle 13.772 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin soğuk sac ithalatındaki sert düşüş, özellikle Rusya ve AB kaynaklı tedarikteki daralmanın belirleyici olduğunu gösterirken, genel talebin de zayıf seyrettiğine işaret ediyor. Buna karşın Fransa’nın güçlü artışı, belirli ürün gruplarında alternatif tedarik kanallarının öne çıkmaya başladığına işaret ediyor.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) G. Kore 55.115 65.563 -15,9 24.413 24.016 1,7 Çin 27.534 28.361 -2,9 11.962 17.864 -33 Rusya 13.772 37.900 -63,7 6.753 19.487 -65,3 Fransa 13.315 8.307 60,3 7.831 3.029 158,6 Belçika 5.968 22.767 -73,8 2.437 5.569 -56,2 Avusturya 4.807 4.296 11,9 2.105 1.978 6,4 İspanya 1.774 6.012 -70,5 871 3.957 -78 İsveç 1.738 1.916 -9,2 537 1.007 -46,7 Hollanda 1.589 3.015 -47,3 857 1.648 -48 Almanya 1.358 1.068 27,1 616 537 14,6

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026