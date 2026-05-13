Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %7,9 geriledi, G. Kore en büyük ihracatçı pozisyonunu koruyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Mart ayında aylık %75,4 ve yıllık %59,3 artışla 102.866 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,8 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %47,6 artışla 68,82 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %7,9 düşüşle 231.075 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,4 düşüşle 161,33 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %12,0 artışla 98.474 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %2,3 düşüşle 47.929 mt malzeme ihraç eden Rusya ve %28,4 düşüşle 31.730 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en büyük soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat kaynakları Güney Kore, Rusya, Çin, Belçika ve Fransa ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde ilk üç sıra değişmedi. Güney Kore yıllık %12 artışla 98.474 mt seviyesine çıkarak açık ara en büyük tedarikçi konumunu korurken, Rusya’dan yapılan ithalat %2,3 düşüşle 47.929 mt’a geriledi ve ikinci sırada kaldı. Çin’den ithalat ise %28,4 düşüşle 31.730 mt’a gerileyerek üçüncü sıradaki yerini korusa da toplam içindeki ağırlığı zayıfladı. Buna karşılık Fransa’dan yapılan ithalatın %108,5 artışla dördüncü sıraya yükselmesi dikkat çekerken, Belçika’dan ithalat %67,5 düşüşle ciddi ölçüde geriledi. Ayrıca geçen yıl ilk 10’da yer alan Mısır ve İngiltere bu yıl neredeyse tamamen listeden çıktı.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim (%) G. Kore 98.474 87.921 12,0 43.359 22.358 93,9 Rusya 47.929 49.046 -2,3 34.157 11.146 206,5 Çin 31.730 44.327 -28,4 4.166 15.966 -73,9 Fransa 21.308 10.221 108,5 7.993 1.914 317,6 Belçika 8.688 26.699 -67,5 2.720 3.931 -30,8 Avusturya 7.527 6.799 10,7 2.720 2.503 8,7 İspanya 6.390 7.705 -17,1 4.616 1.692 172,7 Hollanda 2.706 3.585 -24,5 1.117 570 96,0 İsveç 2.624 2.421 8,4 886 505 75,4 Almanya 1.897 1.569 20,9 539 501 7,6

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2026