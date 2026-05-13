Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %7,9 geriledi, G. Kore en büyük ihracatçı pozisyonunu koruyor

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 10:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Mart ayında aylık %75,4 ve yıllık %59,3 artışla 102.866 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,8 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %47,6 artışla 68,82 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %7,9 düşüşle 231.075 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,4 düşüşle 161,33 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %12,0 artışla 98.474 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %2,3 düşüşle 47.929 mt malzeme ihraç eden Rusya ve %28,4 düşüşle 31.730 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’in Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en büyük soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat kaynakları Güney Kore, Rusya, Çin, Belçika ve Fransa ağırlıklı bir görünüm sergilerken, 2026’nın aynı döneminde ilk üç sıra değişmedi. Güney Kore yıllık %12 artışla 98.474 mt seviyesine çıkarak açık ara en büyük tedarikçi konumunu korurken, Rusya’dan yapılan ithalat %2,3 düşüşle 47.929 mt’a geriledi ve ikinci sırada kaldı. Çin’den ithalat ise %28,4 düşüşle 31.730 mt’a gerileyerek üçüncü sıradaki yerini korusa da toplam içindeki ağırlığı zayıfladı. Buna karşılık Fransa’dan yapılan ithalatın %108,5 artışla dördüncü sıraya yükselmesi dikkat çekerken, Belçika’dan ithalat %67,5 düşüşle ciddi ölçüde geriledi. Ayrıca geçen yıl ilk 10’da yer alan Mısır ve İngiltere bu yıl neredeyse tamamen listeden çıktı.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2026 Mart 2025

Yıllık değişim

 (%)
G. Kore 98.474  87.921  12,0 43.359  22.358  93,9
Rusya 47.929  49.046  -2,3 34.157  11.146  206,5
Çin 31.730  44.327  -28,4 4.166  15.966  -73,9
Fransa 21.308  10.221  108,5 7.993  1.914  317,6
Belçika 8.688  26.699  -67,5 2.720  3.931  -30,8
Avusturya 7.527  6.799  10,7 2.720  2.503  8,7
İspanya 6.390  7.705  -17,1 4.616  1.692  172,7
Hollanda 2.706  3.585  -24,5 1.117  570  96,0
İsveç 2.624  2.421  8,4 886  505  75,4
Almanya 1.897  1.569  20,9 539  501  7,6

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2026


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

