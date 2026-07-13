Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde Çin ve Belçika’daki düşüşle %10,2 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Mayıs ayında aylık %4 ve yıllık %22 düşüşle 77.830 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %11,2 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %25,5 düşüşle 51,02 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %10,2 düşüşle 389.847 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 düşüşle 269,70 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatında Güney Kore, Rusya, Çin, Belçika ve Fransa öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk üç sıra değişmedi ancak tonajlarda farklı bir tablo oluştu. Güney Kore yıllık %2,5 düşüşle 146.688 mt seviyesinde kalsa da en büyük tedarikçi konumunu korurken, Rusya’dan yapılan ithalat %1,3 artışla 105.454 mt’a yükseldi. Çin’den ithalat %23,6 düşüşle 55.999 mt’a gerilese de üçüncü sıradaki yerini korudu. Buna karşılık Fransa’dan ithalat %80,9 artışla 35.261 mt’a çıkarak dördüncü sıraya yükselirken, Belçika’dan ithalat %62,7 düşüşle 12.777 mt’a indi. Genel tablo, Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatındaki %10,2’lik yıllık düşüşte özellikle Çin ve Belçika kaynaklı gerilemenin etkili olduğunu, Fransa’nın ise tedarikçi sıralamasında payını belirgin şekilde artırdığını gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) G. Kore 146.688 150.405 -2,5 21.393 39.587 -46,0 Rusya 105.454 104.081 1,3 38.593 32.420 19,0 Çin 55.999 73.287 -23,6 6.304 9.112 -30,8 Fransa 35.261 19.497 80,9 5.696 6.085 -6,4 Belçika 12.777 34.208 -62,7 2.230 2.457 -9,2 Avusturya 10.483 11.422 -8,2 1.211 2.242 -46,0 İspanya 8.893 14.558 -38,9 457 2.742 -83,4 Hollanda 4.449 6.488 -31,4 586 1.374 -57,4 İsveç 4.048 4.118 -1,7 321 1.290 -75,2 Almanya 3.239 3.238 0,0 766 883 -13,2

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026