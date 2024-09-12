Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %21 ve yıllık %23,5 düşüşle 51.232 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %31,1 düşüşle 40,79 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,1 düşüşle 422.560 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19 düşüşle 329,71 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 128.355 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 85.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 81.327 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 202.077 128.355 -36,5 24.858 17.552 -29,4 Rusya 120.626 85.822 -28,9 16.833 11.126 -33,9 Çin 68.185 81.327 19,3 10.213 9.442 -7,5 İspanya 25.190 32.850 30,4 3.527 3.131 -11,2 Belçika 18.394 20.394 10,9 1.544 2.345 51,9 Fransa 15.500 19.529 26 3.913 3.284 -16,1 Hollanda 13.324 17.104 28,4 2.936 1.327 -54,8 Mısır 8.776 7.903 -9,9 37 100 170,3 Avusturya 3.785 5.954 57,3 473 1.165 146,3 İngiltere 3.103 4.537 46,2 423 664 57