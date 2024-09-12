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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,1 düştü

Perşembe, 12 Eylül 2024 10:02:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %21 ve yıllık %23,5 düşüşle 51.232 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %31,1 düşüşle 40,79 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,1 düşüşle 422.560 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19 düşüşle 329,71 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 128.355 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 85.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 81.327 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

202.077

128.355

-36,5

24.858

17.552

-29,4

Rusya

120.626

85.822

-28,9

16.833

11.126

-33,9

Çin

68.185

81.327

19,3

10.213

9.442

-7,5

İspanya

25.190

32.850

30,4

3.527

3.131

-11,2

Belçika

18.394

20.394

10,9

1.544

2.345

51,9

Fransa

15.500

19.529

26

3.913

3.284

-16,1

Hollanda

13.324

17.104

28,4

2.936

1.327

-54,8

Mısır

8.776

7.903

-9,9

37

100

170,3

Avusturya

3.785

5.954

57,3

473

1.165

146,3

İngiltere

3.103

4.537

46,2

423

664

57

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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