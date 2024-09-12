Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %16,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %21 ve yıllık %23,5 düşüşle 51.232 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,7 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %31,1 düşüşle 40,79 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,1 düşüşle 422.560 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19 düşüşle 329,71 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 128.355 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 85.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 81.327 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Güney Kore
|
202.077
|
128.355
|
-36,5
|
24.858
|
17.552
|
-29,4
|
Rusya
|
120.626
|
85.822
|
-28,9
|
16.833
|
11.126
|
-33,9
|
Çin
|
68.185
|
81.327
|
19,3
|
10.213
|
9.442
|
-7,5
|
İspanya
|
25.190
|
32.850
|
30,4
|
3.527
|
3.131
|
-11,2
|
Belçika
|
18.394
|
20.394
|
10,9
|
1.544
|
2.345
|
51,9
|
Fransa
|
15.500
|
19.529
|
26
|
3.913
|
3.284
|
-16,1
|
Hollanda
|
13.324
|
17.104
|
28,4
|
2.936
|
1.327
|
-54,8
|
Mısır
|
8.776
|
7.903
|
-9,9
|
37
|
100
|
170,3
|
Avusturya
|
3.785
|
5.954
|
57,3
|
473
|
1.165
|
146,3
|
İngiltere
|
3.103
|
4.537
|
46,2
|
423
|
664
|
57
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: