Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %83,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %22,3 düşüş ve yıllık %52 artışla 70.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %22,1 düşüş ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %26,7 artışla 46,51 milyon $ oldu.

2025’in ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %83,3 artışla 161.888 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %50,3 artışla 161,89 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 56.723 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 36.952 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 27.043 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 56.723 16.628 241,1 20.288 12.631 60,6 Rusya 36.952 18.330 101,6 19.232 11.577 66,1 Çin 27.043 15.678 72,5 17.319 3.953 338,1 Belçika 20.820 5.109 307,5 4.518 2.323 94,5 İspanya 5.240 10.275 -49 3.424 3.365 1,8 Fransa 4.719 6.445 -26,8 1.612 4.959 -67,5 Hollanda 2.912 5.176 -43,7 1.565 1.349 16 İtalya 2.559 562 355,3 377 562 -32,9 İsveç 1.705 1.666 2,3 881 882 -0,1 Mısır 1.069 1.618 -33,9 491 1.594 -69,2

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025