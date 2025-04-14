Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %83,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Şubat ayında aylık %22,3 düşüş ve yıllık %52 artışla 70.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %22,1 düşüş ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %26,7 artışla 46,51 milyon $ oldu.
2025’in ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %83,3 artışla 161.888 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %50,3 artışla 161,89 milyon $’a çıktı.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 56.723 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 36.952 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 27.043 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|56.723
|16.628
|241,1
|20.288
|12.631
|60,6
|Rusya
|36.952
|18.330
|101,6
|19.232
|11.577
|66,1
|Çin
|27.043
|15.678
|72,5
|17.319
|3.953
|338,1
|Belçika
|20.820
|5.109
|307,5
|4.518
|2.323
|94,5
|İspanya
|5.240
|10.275
|-49
|3.424
|3.365
|1,8
|Fransa
|4.719
|6.445
|-26,8
|1.612
|4.959
|-67,5
|Hollanda
|2.912
|5.176
|-43,7
|1.565
|1.349
|16
|İtalya
|2.559
|562
|355,3
|377
|562
|-32,9
|İsveç
|1.705
|1.666
|2,3
|881
|882
|-0,1
|Mısır
|1.069
|1.618
|-33,9
|491
|1.594
|-69,2
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2025