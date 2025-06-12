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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %31,6 yükseldi

Perşembe, 12 Haziran 2025 14:02:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Nisan ayında aylık %37,7 ve yıllık %17,8 artışla 72.027 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37,7 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %3,7 artışla 48,11 milyon $ oldu.

2025’in ilk dört ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %31,6 artışla 286.228 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,7 artışla 189,25 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %40,8 artışla 94.868 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %39,4 artışla 69.463 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %116 artışla 59.783 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2025 Nisan 2024

Yıllık değişim

 (%)
Güney Kore 94.868 67.381 40,8 20.264 25.445 -20,4
Rusya 69.643 49.976 39,4 21.919 15.335 42,9
Çin 59.783 27.676 116,0 18.919 2.452 671,6
Belçika 26.502 11.450 131,5 3.159 3.499 -9,7
İspanya 9.815 18.680 -47,5 3.159 3.613 -12,6
Fransa 7.731 10.770 -28,2 1.956 1.625 20,4
Mısır 4.898 10.795 -54,6 1.483 1.807 -17,9
Hollanda 4.046 5.877 -31,2 145 3.537 -95,9
İtalya 2.615 891 193,5 39 328 -88,1
İsveç 2.480 2.324 6,7 270 132 104,5

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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