Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %31,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Nisan ayında aylık %37,7 ve yıllık %17,8 artışla 72.027 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37,7 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %3,7 artışla 48,11 milyon $ oldu.
2025’in ilk dört ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %31,6 artışla 286.228 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,7 artışla 189,25 milyon $’a çıktı.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %40,8 artışla 94.868 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %39,4 artışla 69.463 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %116 artışla 59.783 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|94.868
|67.381
|40,8
|20.264
|25.445
|-20,4
|Rusya
|69.643
|49.976
|39,4
|21.919
|15.335
|42,9
|Çin
|59.783
|27.676
|116,0
|18.919
|2.452
|671,6
|Belçika
|26.502
|11.450
|131,5
|3.159
|3.499
|-9,7
|İspanya
|9.815
|18.680
|-47,5
|3.159
|3.613
|-12,6
|Fransa
|7.731
|10.770
|-28,2
|1.956
|1.625
|20,4
|Mısır
|4.898
|10.795
|-54,6
|1.483
|1.807
|-17,9
|Hollanda
|4.046
|5.877
|-31,2
|145
|3.537
|-95,9
|İtalya
|2.615
|891
|193,5
|39
|328
|-88,1
|İsveç
|2.480
|2.324
|6,7
|270
|132
|104,5
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025