Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %31,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Nisan ayında aylık %37,7 ve yıllık %17,8 artışla 72.027 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37,7 ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %3,7 artışla 48,11 milyon $ oldu.

2025’in ilk dört ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %31,6 artışla 286.228 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,7 artışla 189,25 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %40,8 artışla 94.868 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %39,4 artışla 69.463 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %116 artışla 59.783 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 94.868 67.381 40,8 20.264 25.445 -20,4 Rusya 69.643 49.976 39,4 21.919 15.335 42,9 Çin 59.783 27.676 116,0 18.919 2.452 671,6 Belçika 26.502 11.450 131,5 3.159 3.499 -9,7 İspanya 9.815 18.680 -47,5 3.159 3.613 -12,6 Fransa 7.731 10.770 -28,2 1.956 1.625 20,4 Mısır 4.898 10.795 -54,6 1.483 1.807 -17,9 Hollanda 4.046 5.877 -31,2 145 3.537 -95,9 İtalya 2.615 891 193,5 39 328 -88,1 İsveç 2.480 2.324 6,7 270 132 104,5

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2025