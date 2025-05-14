Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %37 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %26,1 ve yıllık %23,1 düşüşle 52.312 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,9 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %33,4 düşüşle 34,94 milyon $ oldu.

2025’in ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %37 artışla 214.200 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14,7 artışla 141,14 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %77,9 artışla 74.605 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %37,8 artışla 47.724 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %62 artışla 40.863 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 74.605 41.936 77,9 17.881 25.307 -29,3 Rusya 47.724 34.640 37,8 10.773 16.311 -34 Çin 40.863 25.225 62 13.819 9.547 44,7 Belçika 23.343 7.950 193,6 2.522 2.842 -11,3 İspanya 6.602 15.067 -56,2 1.361 4.792 -71,6 Fransa 5.773 9.144 -36,9 1.055 2.199 -52 Mısır 3.902 2.339 66,8 2.832 721 292,8 Hollanda 3.417 8.988 -62 504 3.811 -86,8 İtalya 2.576 563 357,5 17 - - İsveç 2.210 2.192 0,8 505 525 -3,8

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025