Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %37 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %26,1 ve yıllık %23,1 düşüşle 52.312 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,9 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %33,4 düşüşle 34,94 milyon $ oldu.
2025’in ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %37 artışla 214.200 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14,7 artışla 141,14 milyon $’a çıktı.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Mart 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %77,9 artışla 74.605 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %37,8 artışla 47.724 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %62 artışla 40.863 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2025
|Ocak-Mart 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2025
|Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|74.605
|41.936
|77,9
|17.881
|25.307
|-29,3
|Rusya
|47.724
|34.640
|37,8
|10.773
|16.311
|-34
|Çin
|40.863
|25.225
|62
|13.819
|9.547
|44,7
|Belçika
|23.343
|7.950
|193,6
|2.522
|2.842
|-11,3
|İspanya
|6.602
|15.067
|-56,2
|1.361
|4.792
|-71,6
|Fransa
|5.773
|9.144
|-36,9
|1.055
|2.199
|-52
|Mısır
|3.902
|2.339
|66,8
|2.832
|721
|292,8
|Hollanda
|3.417
|8.988
|-62
|504
|3.811
|-86,8
|İtalya
|2.576
|563
|357,5
|17
|-
|-
|İsveç
|2.210
|2.192
|0,8
|505
|525
|-3,8
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025