Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %22,1 düştü

Cuma, 10 Mayıs 2024 11:16:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %46,1 artış ve yıllık %8,5 düşüşle 68.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %42,9 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %7,9 düşüşle 52,45 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %22,1 düşüşle 156.374 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 düşüşle 123,09 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 41.935 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 34.642 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 25.225 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) South Korea 93.186 41.935 -55 31.296 25.307 -19,1 Russia 51.481 34.642 -32,7 18.015 16.311 -9,5 China 13.392 25.225 88,4 5.066 9.547 88,5 Spain 9.198 15.068 63,8 4.687 4.793 2,3 France 4.081 9.144 124,1 2.583 2.199 -14,9 Netherlands 5.958 8.988 50,9 3.612 3.811 5,5 Belgium 8.757 7.952 -9,2 5.714 2.842 -50,3 Austria 1.970 3.197 62,3 453 421 -7,1 United Kingdom 1.452 2.890 99 380 700 84,2 Egypt 2.771 2.340 -15,6 182 721 296,2

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: