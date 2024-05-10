﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %22,1 düştü

Cuma, 10 Mayıs 2024 11:16:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %46,1 artış ve yıllık %8,5 düşüşle 68.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %42,9 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %7,9 düşüşle 52,45 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %22,1 düşüşle 156.374 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 düşüşle 123,09 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 41.935 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 34.642 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 25.225 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

South Korea

93.186

41.935

-55

31.296

25.307

-19,1

Russia

51.481

34.642

-32,7

18.015

16.311

-9,5

China

13.392

25.225

88,4

5.066

9.547

88,5

Spain

9.198

15.068

63,8

4.687

4.793

2,3

France

4.081

9.144

124,1

2.583

2.199

-14,9

Netherlands

5.958

8.988

50,9

3.612

3.811

5,5

Belgium

8.757

7.952

-9,2

5.714

2.842

-50,3

Austria

1.970

3.197

62,3

453

421

-7,1

United Kingdom

1.452

2.890

99

380

700

84,2

Egypt

2.771

2.340

-15,6

182

721

296,2

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Mart’ta aylık %1,3 yükseldi

10 May | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 19. Hafta, 2024

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Mart’ta aylık %15,7 yükseldi

09 May | Çelik Haberler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları iç piyasada görünümün iyileşmesine rağmen yatay

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Mart’ta aylık %5,4 geriledi

08 May | Çelik Haberler

AB hile tespiti nedeniyle üç ülkeden ithal paslanmaz soğuk rulo saca vergi getirdi

08 May | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Nisan sonunda %3,1 düştü

08 May | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları yatay

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

AB’li üreticilerin soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları artsa da kabul görebilir fiyatlar yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları karışık görünüm nedeniyle yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab