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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %30,9 arttı

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:39:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %35,6 düşüşle ve yıllık %74 artışla 64.275 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %34,1 düşerek ve yıllık %67 artarak 50,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının ilk 11 ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %30,9 artarak 836.417 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,8 artışla 671,36 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %180,1 artışla 321.224 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %36,9 artışla 171.293 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %40,2 düşüşle 165.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Güney Kore

321.224

114.667

+180,1

28.707

8.188

+250,6

Çin

171.293

125.119

+36,9

10.809

50

-

Rusya

165.822

277.477

-40,2

6.510

30.072

-78,4

İspanya

41.615

4.459

-

5.743

683

-

Fransa

28.199

4.738

+495,2

3.865

397

-

Belçika

27.117

13.056

+107,7

2.701

755

+257,7

Hollanda

20.590

22.503

-8,5

2.077

1.028

+102

Mısır

10.571

1.456

+626

-

-

-

Romanya

9.527

14.158

-32,7

891

1.618

-44,9

Hindistan

7.300

20.166

-63,8

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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