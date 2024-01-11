Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %30,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %35,6 düşüşle ve yıllık %74 artışla 64.275 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %34,1 düşerek ve yıllık %67 artarak 50,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2023 yılının ilk 11 ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %30,9 artarak 836.417 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,8 artışla 671,36 milyon $ oldu.
Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %180,1 artışla 321.224 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %36,9 artışla 171.293 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %40,2 düşüşle 165.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Güney Kore
|
321.224
|
114.667
|
+180,1
|
28.707
|
8.188
|
+250,6
|
Çin
|
171.293
|
125.119
|
+36,9
|
10.809
|
50
|
-
|
Rusya
|
165.822
|
277.477
|
-40,2
|
6.510
|
30.072
|
-78,4
|
İspanya
|
41.615
|
4.459
|
-
|
5.743
|
683
|
-
|
Fransa
|
28.199
|
4.738
|
+495,2
|
3.865
|
397
|
-
|
Belçika
|
27.117
|
13.056
|
+107,7
|
2.701
|
755
|
+257,7
|
Hollanda
|
20.590
|
22.503
|
-8,5
|
2.077
|
1.028
|
+102
|
Mısır
|
10.571
|
1.456
|
+626
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
9.527
|
14.158
|
-32,7
|
891
|
1.618
|
-44,9
|
Hindistan
|
7.300
|
20.166
|
-63,8
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: