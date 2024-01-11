Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %30,9 arttı

Perşembe, 11 Ocak 2024 10:39:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %35,6 düşüşle ve yıllık %74 artışla 64.275 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %34,1 düşerek ve yıllık %67 artarak 50,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılının ilk 11 ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %30,9 artarak 836.417 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %2,8 artışla 671,36 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %180,1 artışla 321.224 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %36,9 artışla 171.293 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %40,2 düşüşle 165.822 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Güney Kore 321.224 114.667 +180,1 28.707 8.188 +250,6 Çin 171.293 125.119 +36,9 10.809 50 - Rusya 165.822 277.477 -40,2 6.510 30.072 -78,4 İspanya 41.615 4.459 - 5.743 683 - Fransa 28.199 4.738 +495,2 3.865 397 - Belçika 27.117 13.056 +107,7 2.701 755 +257,7 Hollanda 20.590 22.503 -8,5 2.077 1.028 +102 Mısır 10.571 1.456 +626 - - - Romanya 9.527 14.158 -32,7 891 1.618 -44,9 Hindistan 7.300 20.166 -63,8 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: