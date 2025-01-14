Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %18,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,2 artış ve yıllık %10,6 düşüşle 57.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %1,4 artış ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %20,7 düşüşle 39,91 milyon $ oldu.

2024’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %17,9 düşüşle 687.100 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,5 düşüşle 527,14 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 192.347 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 160.580 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 153.422 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Güney Kore 192.347 321.435 -40,2 14.883 28.707 -48,2 Çin 160.580 171.418 -6,3 7.013 10.808 -35,1 Rusya 153.422 165.808 -7,5 23.912 6.510 267,3 İspanya 43.977 41.621 5,7 3.291 5.742 -42,7 Fransa 29.110 28.259 3 3.305 3.864 -14,5 Belçika 28.381 27.152 4,5 2.648 2.701 -2 Hollanda 23.592 20.605 14,5 1.087 2.077 -47,7 İtalya 9.187 2.188 319,9 - 127 - Mısır 7.903 10.572 -25,2 - - - Avusturya 7.172 6.802 5,4 258 704 -63,4