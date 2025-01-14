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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %18,5 düştü

Salı, 14 Ocak 2025 11:14:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9,2 artış ve yıllık %10,6 düşüşle 57.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %1,4 artış ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %20,7 düşüşle 39,91 milyon $ oldu.

2024’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %17,9 düşüşle 687.100 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,5 düşüşle 527,14 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 192.347 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 160.580 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 153.422 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

192.347

321.435

-40,2

14.883

28.707

-48,2

Çin

160.580

171.418

-6,3

7.013

10.808

-35,1

Rusya

153.422

165.808

-7,5

23.912

6.510

267,3

İspanya

43.977

41.621

5,7

3.291

5.742

-42,7

Fransa

29.110

28.259

3

3.305

3.864

-14,5

Belçika

28.381

27.152

4,5

2.648

2.701

-2

Hollanda

23.592

20.605

14,5

1.087

2.077

-47,7

İtalya

9.187

2.188

319,9

-

127

-

Mısır

7.903

10.572

-25,2

-

-

-

Avusturya

7.172

6.802

5,4

258

704

-63,4

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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