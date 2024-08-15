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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

Perşembe, 15 Ağustos 2024 09:58:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %27,2 ve yıllık %17,5 düşüşle 64.820 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %29,1 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %28,4 düşüşle 49,55 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,9 düşüşle 371.328 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 düşüşle 288,91 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 110.802 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 74.696 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 71.883 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2023

Ocak-Mayıs 2024

Yıllık değişim
(%)

Mayıs 2023

Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

177.219

110.802

-37,5

16.584

27.207

64,1

Rusya

103.792

74.696

-28

13.332

4.284

-67,9

Çin

57.972

71.883

24

26.803

15.370

-42,7

İspanya

21.663

29.718

37,2

4.996

3.750

-24,9

Belçika

16.850

18.049

7,1

864

3.442

298,4

Fransa

11.587

16.245

40,2

2.979

1.567

-47,4

Hollanda

10.388

15.777

51,9

1.070

1.245

16,4

Mısır

8.738

7.802

-10,7

1.652

810

-51

Avusturya

3.312

4.788

44,6

843

497

-41

İngiltere

2.680

3.873

44,5

554

156

-71,8

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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