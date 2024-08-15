Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %27,2 ve yıllık %17,5 düşüşle 64.820 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %29,1 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %28,4 düşüşle 49,55 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,9 düşüşle 371.328 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %16,9 düşüşle 288,91 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 110.802 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 74.696 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 71.883 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2023
|
Ocak-Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
|
Mayıs 2023
|
Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Güney Kore
|
177.219
|
110.802
|
-37,5
|
16.584
|
27.207
|
64,1
|
Rusya
|
103.792
|
74.696
|
-28
|
13.332
|
4.284
|
-67,9
|
Çin
|
57.972
|
71.883
|
24
|
26.803
|
15.370
|
-42,7
|
İspanya
|
21.663
|
29.718
|
37,2
|
4.996
|
3.750
|
-24,9
|
Belçika
|
16.850
|
18.049
|
7,1
|
864
|
3.442
|
298,4
|
Fransa
|
11.587
|
16.245
|
40,2
|
2.979
|
1.567
|
-47,4
|
Hollanda
|
10.388
|
15.777
|
51,9
|
1.070
|
1.245
|
16,4
|
Mısır
|
8.738
|
7.802
|
-10,7
|
1.652
|
810
|
-51
|
Avusturya
|
3.312
|
4.788
|
44,6
|
843
|
497
|
-41
|
İngiltere
|
2.680
|
3.873
|
44,5
|
554
|
156
|
-71,8
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: