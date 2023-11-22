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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %19 arttı

Çarşamba, 22 Kasım 2023 10:04:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %30,5 ve yıllık %11,7 düşüşle 69.377 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %29,5 ve yıllık %24,1 düşerek 56,99 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %19 artarak 672.761 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %7,6 düşüşle 544,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %134,2 artışla 265.174 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %33,3 düşüşle 145.181 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve yıllık %0,4 artışla 123.957 mt sevkiyat yapan Çin takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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