Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %4,6 düşüş ve yıllık %8,7 artışla 75.416 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %4,6 düşüş ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %1,3 artışla 57,70 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 576.999 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %17,8 düşüşle 447,88 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 169.495 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 134.437 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 113.706 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Güney Kore
|
265.174
|
169.495
|
-36,1
|
29.387
|
21.731
|
-26,1
|
Çin
|
123.956
|
134.437
|
8,5
|
14.303
|
24.705
|
72,7
|
Rusya
|
145.181
|
113.706
|
-21,7
|
10.232
|
12.784
|
24,9
|
İspanya
|
31.096
|
38.867
|
25
|
5.045
|
2.680
|
-46,9
|
Belçika
|
21.366
|
24.341
|
13,9
|
1.098
|
1.591
|
44,9
|
Fransa
|
20.476
|
23.398
|
14,3
|
2.376
|
2.566
|
8
|
Hollanda
|
16.993
|
20.562
|
21
|
2.511
|
1.363
|
-45,7
|
İtalya
|
2.061
|
9.167
|
344,8
|
-
|
-
|
-
|
Mısır
|
9.677
|
7.903
|
-18,3
|
383
|
-
|
-
|
Avusturya
|
5.526
|
6.541
|
18,4
|
1.203
|
320
|
-73,4
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: