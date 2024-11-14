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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,2 düştü

Perşembe, 14 Kasım 2024 10:44:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %4,6 düşüş ve yıllık %8,7 artışla 75.416 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %4,6 düşüş ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %1,3 artışla 57,70 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 576.999 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %17,8 düşüşle 447,88 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 169.495 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 134.437 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 113.706 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

265.174

169.495

-36,1

29.387

21.731

-26,1

Çin

123.956

134.437

8,5

14.303

24.705

72,7

Rusya

145.181

113.706

-21,7

10.232

12.784

24,9

İspanya

31.096

38.867

25

5.045

2.680

-46,9

Belçika

21.366

24.341

13,9

1.098

1.591

44,9

Fransa

20.476

23.398

14,3

2.376

2.566

8

Hollanda

16.993

20.562

21

2.511

1.363

-45,7

İtalya

2.061

9.167

344,8

-

-

-

Mısır

9.677

7.903

-18,3

383

-

-

Avusturya

5.526

6.541

18,4

1.203

320

-73,4

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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