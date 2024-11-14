Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %14,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %4,6 düşüş ve yıllık %8,7 artışla 75.416 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %4,6 düşüş ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %1,3 artışla 57,70 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 576.999 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %17,8 düşüşle 447,88 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 169.495 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 134.437 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 113.706 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 265.174 169.495 -36,1 29.387 21.731 -26,1 Çin 123.956 134.437 8,5 14.303 24.705 72,7 Rusya 145.181 113.706 -21,7 10.232 12.784 24,9 İspanya 31.096 38.867 25 5.045 2.680 -46,9 Belçika 21.366 24.341 13,9 1.098 1.591 44,9 Fransa 20.476 23.398 14,3 2.376 2.566 8 Hollanda 16.993 20.562 21 2.511 1.363 -45,7 İtalya 2.061 9.167 344,8 - - - Mısır 9.677 7.903 -18,3 383 - - Avusturya 5.526 6.541 18,4 1.203 320 -73,4