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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,4 düştü

Çarşamba, 14 Aralık 2022 11:09:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %53 ve yıllık %32,3 düşüşle 36.986 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,6 ve yıllık %46,1 düşüşle 34,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %9,4 düşüşle 602.442 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,7 artarak 623,20 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,7 düşüşle 247.575 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.069 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

247.575

259.748

-4,7

29.692

19.092

+55,5

Çin

125.069

228.317

-45,2

1.568

15.210

-89,7

Güney Kore

113.884

73.871

+54,2

611

10.953

-94,4

Hollanda

21.474

23.100

-7

1.503

1.521

-1,2

Hindistan

20.165

282

-

144

-

-

Kazakistan

18.812

2.912

-

-

2.912

-

Romanya

12.542

10.451

+20

635

626

+1,4

Belçika

12.301

17.290

-28,9

1.297

832

+55,9

İtalya

4.501

7.416

-39,3

-

-

-

Fransa

4.340

3.045

+42,5

173

389

-55,5

Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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