Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %53 ve yıllık %32,3 düşüşle 36.986 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,6 ve yıllık %46,1 düşüşle 34,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ekim döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %9,4 düşüşle 602.442 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,7 artarak 623,20 milyon $ oldu.
Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,7 düşüşle 247.575 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.069 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
247.575
|
259.748
|
-4,7
|
29.692
|
19.092
|
+55,5
|
Çin
|
125.069
|
228.317
|
-45,2
|
1.568
|
15.210
|
-89,7
|
Güney Kore
|
113.884
|
73.871
|
+54,2
|
611
|
10.953
|
-94,4
|
Hollanda
|
21.474
|
23.100
|
-7
|
1.503
|
1.521
|
-1,2
|
Hindistan
|
20.165
|
282
|
-
|
144
|
-
|
-
|
Kazakistan
|
18.812
|
2.912
|
-
|
-
|
2.912
|
-
|
Romanya
|
12.542
|
10.451
|
+20
|
635
|
626
|
+1,4
|
Belçika
|
12.301
|
17.290
|
-28,9
|
1.297
|
832
|
+55,9
|
İtalya
|
4.501
|
7.416
|
-39,3
|
-
|
-
|
-
|
Fransa
|
4.340
|
3.045
|
+42,5
|
173
|
389
|
-55,5
Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: