Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %9,4 düştü

Çarşamba, 14 Aralık 2022 11:09:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %53 ve yıllık %32,3 düşüşle 36.986 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %54,6 ve yıllık %46,1 düşüşle 34,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %9,4 düşüşle 602.442 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,7 artarak 623,20 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %4,7 düşüşle 247.575 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.069 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 247.575 259.748 -4,7 29.692 19.092 +55,5 Çin 125.069 228.317 -45,2 1.568 15.210 -89,7 Güney Kore 113.884 73.871 +54,2 611 10.953 -94,4 Hollanda 21.474 23.100 -7 1.503 1.521 -1,2 Hindistan 20.165 282 - 144 - - Kazakistan 18.812 2.912 - - 2.912 - Romanya 12.542 10.451 +20 635 626 +1,4 Belçika 12.301 17.290 -28,9 1.297 832 +55,9 İtalya 4.501 7.416 -39,3 - - - Fransa 4.340 3.045 +42,5 173 389 -55,5

Türkiye’nin yılın ilk 10 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: