﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %28,3 arttı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:57:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %43,9 ve yıllık %169,9 artışla 99.836 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %34 ve yıllık %124,2 artarak 76,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %28,3 artarak 772.597 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %0,4 düşüşle 621,02 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %157,1 artışla 292.728 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %28,4 artışla 160.610 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %35,6 düşüşle 159.298 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları artış gösterdi

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları sabit ama üreticiler indirimli satışlar yaptı

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo sac fiyatlarının birinci çeyrekte gücünü koruması bekleniyor

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları sabit ancak üreticiler tekliflerini geri çekti

07 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2023

07 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Romanyalı üretici kaplamalı mamul fiyatlarını düşürürken sıcak rulo sac fiyatlarını sabit tuttu

06 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında %6,9 arttı

06 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %2,3 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de sıcak rulo sac ile hurdadaki yükseliş soğuk rulo ve kaplamalı sac fiyatlarını da artırdı

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac alımları yavaşlarken fiyatlar hafifçe arttı

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab