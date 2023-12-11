Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %28,3 arttı

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:57:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %43,9 ve yıllık %169,9 artışla 99.836 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %34 ve yıllık %124,2 artarak 76,37 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %28,3 artarak 772.597 mt seviyesine çıktı. Bu ithalatın değeri ise yıllık %0,4 düşüşle 621,02 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %157,1 artışla 292.728 mt oldu. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %28,4 artışla 160.610 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %35,6 düşüşle 159.298 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.