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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18,5 düştü

Çarşamba, 11 Aralık 2024 11:29:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %30,2 ve yıllık %47,3 düşüşle 52.631 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %48,5 düşüşle 39,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,5 düşüşle 629.631 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,5 düşüşle 487,34 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 177.464 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 153.567 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 129.509 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

292.728

177.464

-39,4

27.554

7.969

-71,1

Çin

160.610

153.567

-4,4

36.653

19.129

-47,8

Rusya

159.298

129.509

-18,7

14.117

15.804

12

İspanya

35.878

40.685

13,4

4.782

1.819

-62

Fransa

24.394

25.805

5,8

3.918

2.406

-38,6

Belçika

24.450

25.733

5,2

3.085

1.393

-54,8

Hollanda

18.528

22.505

21,5

1.535

1.943

26,6

İtalya

2.061

9.187

345,8

-

19

-

Mısır

10.572

7.903

-25,2

896

-

-

Avusturya

6.098

6.914

13,4

571

373

-34,7

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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