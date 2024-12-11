Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %30,2 ve yıllık %47,3 düşüşle 52.631 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %48,5 düşüşle 39,36 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,5 düşüşle 629.631 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,5 düşüşle 487,34 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 177.464 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 153.567 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 129.509 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Güney Kore
|
292.728
|
177.464
|
-39,4
|
27.554
|
7.969
|
-71,1
|
Çin
|
160.610
|
153.567
|
-4,4
|
36.653
|
19.129
|
-47,8
|
Rusya
|
159.298
|
129.509
|
-18,7
|
14.117
|
15.804
|
12
|
İspanya
|
35.878
|
40.685
|
13,4
|
4.782
|
1.819
|
-62
|
Fransa
|
24.394
|
25.805
|
5,8
|
3.918
|
2.406
|
-38,6
|
Belçika
|
24.450
|
25.733
|
5,2
|
3.085
|
1.393
|
-54,8
|
Hollanda
|
18.528
|
22.505
|
21,5
|
1.535
|
1.943
|
26,6
|
İtalya
|
2.061
|
9.187
|
345,8
|
-
|
19
|
-
|
Mısır
|
10.572
|
7.903
|
-25,2
|
896
|
-
|
-
|
Avusturya
|
6.098
|
6.914
|
13,4
|
571
|
373
|
-34,7
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: