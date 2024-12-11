Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %30,2 ve yıllık %47,3 düşüşle 52.631 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %31,8 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %48,5 düşüşle 39,36 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %18,5 düşüşle 629.631 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %21,5 düşüşle 487,34 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 177.464 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 153.567 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 129.509 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 292.728 177.464 -39,4 27.554 7.969 -71,1 Çin 160.610 153.567 -4,4 36.653 19.129 -47,8 Rusya 159.298 129.509 -18,7 14.117 15.804 12 İspanya 35.878 40.685 13,4 4.782 1.819 -62 Fransa 24.394 25.805 5,8 3.918 2.406 -38,6 Belçika 24.450 25.733 5,2 3.085 1.393 -54,8 Hollanda 18.528 22.505 21,5 1.535 1.943 26,6 İtalya 2.061 9.187 345,8 - 19 - Mısır 10.572 7.903 -25,2 896 - - Avusturya 6.098 6.914 13,4 571 373 -34,7