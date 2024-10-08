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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,9 düştü

Salı, 08 Ekim 2024 11:29:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %54,3 artış ve yıllık %20,8 düşüşle 79.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %48,2 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %25,2 düşüşle 60,48 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,9 düşüşle 501.601 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %20 düşüşle 390,19 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 147.765 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 109.731 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 100.922 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Güney Kore

235.787

147.765

-37,3

33.710

16.409

-51,3

Çin

109.653

109.731

0,1

41.468

28.405

-31,5

Rusya

134.948

100.922

-25,2

14.323

15.100

5,4

İspanya

26.051

36.186

38,9

861

3.337

287,6

Belçika

20.267

22.768

12,3

1.873

2.374

26,7

Fransa

18.102

21.032

16,2

2.600

1.503

-42,2

Hollanda

14.481

19.198

32,6

1.157

2.095

81,1

İtalya

2.061

9.167

344,8

1

5.388

>1000.0

Mısır

9.293

7.903

-15

518

-

-

Avusturya

4.324

6.220

43,8

538

267

-50,4

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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