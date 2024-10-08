Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %54,3 artış ve yıllık %20,8 düşüşle 79.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %48,2 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %25,2 düşüşle 60,48 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,9 düşüşle 501.601 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %20 düşüşle 390,19 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 147.765 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 109.731 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 100.922 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Güney Kore
|
235.787
|
147.765
|
-37,3
|
33.710
|
16.409
|
-51,3
|
Çin
|
109.653
|
109.731
|
0,1
|
41.468
|
28.405
|
-31,5
|
Rusya
|
134.948
|
100.922
|
-25,2
|
14.323
|
15.100
|
5,4
|
İspanya
|
26.051
|
36.186
|
38,9
|
861
|
3.337
|
287,6
|
Belçika
|
20.267
|
22.768
|
12,3
|
1.873
|
2.374
|
26,7
|
Fransa
|
18.102
|
21.032
|
16,2
|
2.600
|
1.503
|
-42,2
|
Hollanda
|
14.481
|
19.198
|
32,6
|
1.157
|
2.095
|
81,1
|
İtalya
|
2.061
|
9.167
|
344,8
|
1
|
5.388
|
>1000.0
|
Mısır
|
9.293
|
7.903
|
-15
|
518
|
-
|
-
|
Avusturya
|
4.324
|
6.220
|
43,8
|
538
|
267
|
-50,4
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: