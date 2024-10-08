Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %16,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %54,3 artış ve yıllık %20,8 düşüşle 79.041 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %48,2 artış ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %25,2 düşüşle 60,48 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %16,9 düşüşle 501.601 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %20 düşüşle 390,19 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 147.765 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 109.731 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin ve 100.922 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 235.787 147.765 -37,3 33.710 16.409 -51,3 Çin 109.653 109.731 0,1 41.468 28.405 -31,5 Rusya 134.948 100.922 -25,2 14.323 15.100 5,4 İspanya 26.051 36.186 38,9 861 3.337 287,6 Belçika 20.267 22.768 12,3 1.873 2.374 26,7 Fransa 18.102 21.032 16,2 2.600 1.503 -42,2 Hollanda 14.481 19.198 32,6 1.157 2.095 81,1 İtalya 2.061 9.167 344,8 1 5.388 >1000.0 Mısır 9.293 7.903 -15 518 - - Avusturya 4.324 6.220 43,8 538 267 -50,4