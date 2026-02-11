Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %47,1 ve yıllık %32,2 düşüşle 61.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %29,7 düşüşle 44,77 milyon $ oldu.
2025’in tamamında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %29 artışla 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,9 artışla 817,96 milyon $’da kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %44,2 artışla 386.724 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %76,9 artışla 313.977 mt malzeme ihraç eden Rusya ve %41,3 artışla 247.612 mt ihracat yapan Çin takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|G. Kore
|386.724
|268.211
|44,2
|25.334
|47.665
|-46,8
|Rusya
|313.977
|177.505
|76,9
|8.582
|14.947
|-42,6
|Çin
|247.612
|175.276
|41,3
|11.618
|3.174
|266,1
|Belçika
|68.052
|48.599
|40
|5.286
|5.622
|-6
|İspanya
|47.090
|56.783
|-17,1
|4.011
|3.264
|22,9
|Fransa
|44.695
|60.051
|-25,6
|2.055
|1.793
|14,7
|Hollanda
|25.799
|32.770
|-21,3
|1.648
|3.480
|-52,6
|İsveç
|14.569
|27.056
|-46,2
|596
|2.706
|-78
|Almanya
|14.024
|9.212
|52,2
|1.078
|501
|115,1
|İtalya
|13.166
|8.690
|51,5
|866
|490
|76,7
Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - 2025