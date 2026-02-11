Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %47,1 ve yıllık %32,2 düşüşle 61.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %29,7 düşüşle 44,77 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %29 artışla 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,9 artışla 817,96 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %44,2 artışla 386.724 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %76,9 artışla 313.977 mt malzeme ihraç eden Rusya ve %41,3 artışla 247.612 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) G. Kore 386.724 268.211 44,2 25.334 47.665 -46,8 Rusya 313.977 177.505 76,9 8.582 14.947 -42,6 Çin 247.612 175.276 41,3 11.618 3.174 266,1 Belçika 68.052 48.599 40 5.286 5.622 -6 İspanya 47.090 56.783 -17,1 4.011 3.264 22,9 Fransa 44.695 60.051 -25,6 2.055 1.793 14,7 Hollanda 25.799 32.770 -21,3 1.648 3.480 -52,6 İsveç 14.569 27.056 -46,2 596 2.706 -78 Almanya 14.024 9.212 52,2 1.078 501 115,1 İtalya 13.166 8.690 51,5 866 490 76,7

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - 2025