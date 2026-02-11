 |  Giriş 
Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

Çarşamba, 11 Şubat 2026 10:58:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %47,1 ve yıllık %32,2 düşüşle 61.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %37 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %29,7 düşüşle 44,77 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %29 artışla 1,19 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,9 artışla 817,96 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %44,2 artışla 386.724 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %76,9 artışla 313.977 mt malzeme ihraç eden Rusya ve %41,3 artışla 247.612 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
G. Kore 386.724  268.211  44,2 25.334  47.665  -46,8
Rusya 313.977  177.505  76,9 8.582  14.947  -42,6
Çin 247.612  175.276  41,3 11.618  3.174  266,1
Belçika 68.052  48.599  40 5.286  5.622  -6
İspanya 47.090  56.783  -17,1 4.011  3.264  22,9
Fransa 44.695  60.051  -25,6 2.055  1.793  14,7
Hollanda 25.799  32.770  -21,3 1.648  3.480  -52,6
İsveç 14.569  27.056  -46,2 596  2.706  -78
Almanya 14.024  9.212  52,2 1.078  501  115,1
İtalya 13.166  8.690  51,5 866  490  76,7

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - 2025


