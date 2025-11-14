Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %38,7 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %23,5 ve yıllık %14,7 artışla 86.521 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,8 düşüş ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %22,5 artışla 55,49 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %38,7 artışla 800.254 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 artışla 519,28 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %46,8 artışla 248.841 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %101,7 artışla 229.312 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %46,9 artışla 197.440 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) G. Kore 248.841 169.495 46,8 21.495 21.731 -1,1 Rusya 229.312 113.706 101,7 33.653 12.784 163,2 Çin 197.440 134.436 46,9 17.089 24.705 -30,8 Belçika 37.422 24.340 53,7 2.796 1.591 75,7 İspanya 24.555 38.867 -36,8 4.128 2.680 54 Fransa 19.841 23.398 -15,2 2.779 2.366 17,5 Hollanda 12.308 20.562 -40,1 2.349 1.363 72,4 Almanya 8.520 4.230 101,4 426 142 200,9 İsveç 7.982 4.450 79,4 841 777 8,2 İtalya 4.164 9.166 -54,6 182 0 >1000

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025