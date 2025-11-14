 |  Giriş 
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %38,7 artış kaydetti

Cuma, 14 Kasım 2025 10:55:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %23,5 ve yıllık %14,7 artışla 86.521 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,8 düşüş ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %22,5 artışla 55,49 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %38,7 artışla 800.254 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 artışla 519,28 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %46,8 artışla 248.841 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %101,7 artışla 229.312 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %46,9 artışla 197.440 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
G. Kore 248.841  169.495  46,8 21.495  21.731  -1,1
Rusya 229.312  113.706  101,7 33.653  12.784  163,2
Çin 197.440  134.436  46,9 17.089  24.705  -30,8
Belçika 37.422  24.340  53,7 2.796  1.591  75,7
İspanya 24.555  38.867  -36,8 4.128  2.680  54
Fransa 19.841  23.398  -15,2 2.779  2.366  17,5
Hollanda 12.308  20.562  -40,1 2.349  1.363  72,4
Almanya 8.520  4.230  101,4 426  142  200,9
İsveç 7.982  4.450  79,4 841  777  8,2
İtalya 4.164  9.166  -54,6 182  >1000

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

