Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %38,7 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %23,5 ve yıllık %14,7 artışla 86.521 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,8 düşüş ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %22,5 artışla 55,49 milyon $ oldu.
2025’in Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %38,7 artışla 800.254 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 artışla 519,28 milyon $’da kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %46,8 artışla 248.841 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %101,7 artışla 229.312 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %46,9 artışla 197.440 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|G. Kore
|248.841
|169.495
|46,8
|21.495
|21.731
|-1,1
|Rusya
|229.312
|113.706
|101,7
|33.653
|12.784
|163,2
|Çin
|197.440
|134.436
|46,9
|17.089
|24.705
|-30,8
|Belçika
|37.422
|24.340
|53,7
|2.796
|1.591
|75,7
|İspanya
|24.555
|38.867
|-36,8
|4.128
|2.680
|54
|Fransa
|19.841
|23.398
|-15,2
|2.779
|2.366
|17,5
|Hollanda
|12.308
|20.562
|-40,1
|2.349
|1.363
|72,4
|Almanya
|8.520
|4.230
|101,4
|426
|142
|200,9
|İsveç
|7.982
|4.450
|79,4
|841
|777
|8,2
|İtalya
|4.164
|9.166
|-54,6
|182
|0
|>1000
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2025