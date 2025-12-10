Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %40,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %63,9 artışla 86.242 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %42,3 artışla 56 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %40,8 artışla 886.496 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 artışla 575,29 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %60,7 artışla 285.004 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90 artışla 246.114 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %40,5 artışla 215.720 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) G. Kore 285.004 177.463 60,6 36.163 7.969 353,8 Rusya 246.114 129.509 90 16.802 15.804 6,3 Çin 215.720 153.566 40,5 18.280 19.129 -4,4 Belçika 41.991 25.734 63,2 4.569 1.393 228 İspanya 29.438 40.686 -27,6 4.883 1.819 168,5 Fransa 22.005 25.804 -14,7 2.164 2.406 -10,1 Hollanda 12.809 22.505 -43,1 501 1.943 -74,2 İsveç 9.655 5.091 89,6 1.674 641 161 Almanya 8.977 4.300 108,7 457 71 545,6 İtalya 4.165 9.186 -54,7 1 20 -94,1

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025