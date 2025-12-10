Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %40,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %63,9 artışla 86.242 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %42,3 artışla 56 milyon $ oldu.
2025’in Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %40,8 artışla 886.496 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 artışla 575,29 milyon $’da kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %60,7 artışla 285.004 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90 artışla 246.114 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %40,5 artışla 215.720 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|G. Kore
|285.004
|177.463
|60,6
|36.163
|7.969
|353,8
|Rusya
|246.114
|129.509
|90
|16.802
|15.804
|6,3
|Çin
|215.720
|153.566
|40,5
|18.280
|19.129
|-4,4
|Belçika
|41.991
|25.734
|63,2
|4.569
|1.393
|228
|İspanya
|29.438
|40.686
|-27,6
|4.883
|1.819
|168,5
|Fransa
|22.005
|25.804
|-14,7
|2.164
|2.406
|-10,1
|Hollanda
|12.809
|22.505
|-43,1
|501
|1.943
|-74,2
|İsveç
|9.655
|5.091
|89,6
|1.674
|641
|161
|Almanya
|8.977
|4.300
|108,7
|457
|71
|545,6
|İtalya
|4.165
|9.186
|-54,7
|1
|20
|-94,1
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025