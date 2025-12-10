 |  Giriş 
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %40,8 yükseldi

Çarşamba, 10 Aralık 2025 10:06:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %0,3 düşüş ve yıllık %63,9 artışla 86.242 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %0,9 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %42,3 artışla 56 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %40,8 artışla 886.496 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,1 artışla 575,29 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %60,7 artışla 285.004 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90 artışla 246.114 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %40,5 artışla 215.720 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
G. Kore 285.004  177.463  60,6 36.163  7.969  353,8
Rusya 246.114  129.509  90 16.802  15.804  6,3
Çin 215.720  153.566  40,5 18.280  19.129  -4,4
Belçika 41.991  25.734  63,2 4.569  1.393  228
İspanya 29.438  40.686  -27,6 4.883  1.819  168,5
Fransa 22.005  25.804  -14,7 2.164  2.406  -10,1
Hollanda 12.809  22.505  -43,1 501  1.943  -74,2
İsveç 9.655  5.091  89,6 1.674  641  161
Almanya 8.977  4.300  108,7 457  71  545,6
İtalya 4.165  9.186  -54,7 20  -94,1

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

