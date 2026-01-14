Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %44,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı (full hard dahil) 2025’in Kasım ayında aylık %24,1 ve yıllık %86,3 artışla 107.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %10,9 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %55,6 artışla 62,1 milyon $ oldu.
2025’in Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %44,6 artışla 993.543 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %20,9 artışla 637,39 milyon $’da kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %69,9 artışla 326.705 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90,8 artışla 292.780 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %38,9 artışla 222.979 mt ihracat yapan Çin takip etti.
2025’in on bir ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|G. Kore
|326.705
|192.346
|69,9
|41.702
|14.883
|180,2
|Rusya
|292.780
|153.422
|90,8
|46.666
|23.913
|95,2
|Çin
|222.979
|160.579
|38,9
|7.259
|7.013
|3,5
|Belçika
|46.860
|28.382
|65,1
|4.869
|2.648
|83,8
|İspanya
|31.411
|43.977
|-28,6
|1.973
|3.291
|-40,1
|Fransa
|24.459
|29.109
|-16
|2.455
|3.305
|-25,7
|Hollanda
|13.760
|23.592
|-41,7
|951
|1.087
|-12,5
|İsveç
|10.250
|5.625
|82,2
|595
|534
|11,4
|Almanya
|9.115
|4.461
|104,3
|138
|161
|-14,5
|İtalya
|4.165
|9.186
|-54,7
|-
|-
|-
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025