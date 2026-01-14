Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %44,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı (full hard dahil) 2025’in Kasım ayında aylık %24,1 ve yıllık %86,3 artışla 107.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %10,9 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %55,6 artışla 62,1 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %44,6 artışla 993.543 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %20,9 artışla 637,39 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %69,9 artışla 326.705 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90,8 artışla 292.780 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %38,9 artışla 222.979 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’in on bir ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) G. Kore 326.705 192.346 69,9 41.702 14.883 180,2 Rusya 292.780 153.422 90,8 46.666 23.913 95,2 Çin 222.979 160.579 38,9 7.259 7.013 3,5 Belçika 46.860 28.382 65,1 4.869 2.648 83,8 İspanya 31.411 43.977 -28,6 1.973 3.291 -40,1 Fransa 24.459 29.109 -16 2.455 3.305 -25,7 Hollanda 13.760 23.592 -41,7 951 1.087 -12,5 İsveç 10.250 5.625 82,2 595 534 11,4 Almanya 9.115 4.461 104,3 138 161 -14,5 İtalya 4.165 9.186 -54,7 - - -

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025