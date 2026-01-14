 |  Giriş 
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %44,6 arttı

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:35:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı (full hard dahil) 2025’in Kasım ayında aylık %24,1 ve yıllık %86,3 artışla 107.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %10,9 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %55,6 artışla 62,1 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %44,6 artışla 993.543 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %20,9 artışla 637,39 milyon $’da kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %69,9 artışla 326.705 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %90,8 artışla 292.780 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %38,9 artışla 222.979 mt ihracat yapan Çin takip etti.

2025’in on bir ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
G. Kore  326.705  192.346 69,9  41.702  14.883 180,2
Rusya  292.780  153.422 90,8  46.666  23.913 95,2
Çin  222.979  160.579 38,9  7.259  7.013 3,5
Belçika  46.860  28.382 65,1  4.869  2.648 83,8
İspanya  31.411  43.977 -28,6  1.973  3.291 -40,1
Fransa  24.459  29.109 -16  2.455  3.305 -25,7
Hollanda  13.760  23.592 -41,7  951  1.087 -12,5
İsveç  10.250  5.625 82,2  595  534 11,4
Almanya  9.115  4.461 104,3  138  161 -14,5
İtalya  4.165  9.186 -54,7 -  - -

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

