Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %22,1 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Mayıs ayında aylık %22,2 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 88.033 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %18,5 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %18,4 düşüşle 56,99 milyon $ oldu.

2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %22,1 artışla 374.262 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,9 artışla 246,24 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Mayıs 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %58 artışla 132.121 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %44 artışla 101.379 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %19,6 artışla 67.593 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Güney Kore 132.121 83.596 58 37.253 16.215 129,7 Rusya 101.379 70.412 44 31.735 20.435 55,3 Çin 67.593 56.513 19,6 7.809 28.837 -72,9 Belçika 27.906 14.589 91,3 1.402 3.138 -55,3 İspanya 12.199 25.968 -53 2.385 7.287 -67,3 Fransa 10.752 14.677 -26,7 3.022 3.907 -22,7 Hollanda 6.274 14.531 -56,8 1.374 3.736 -63,2 Mısır 4.098 6.692 -38,8 52 1.115 -95,3 İsveç 3.509 3.092 13,5 1.029 768 34 İtalya 3.398 1.306 160,2 782 414 88,9

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025