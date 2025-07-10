Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %22,1 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Mayıs ayında aylık %22,2 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 88.033 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %18,5 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %18,4 düşüşle 56,99 milyon $ oldu.
2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %22,1 artışla 374.262 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %2,9 artışla 246,24 milyon $’a çıktı.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak-Mayıs 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %58 artışla 132.121 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %44 artışla 101.379 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %19,6 artışla 67.593 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|132.121
|83.596
|58
|37.253
|16.215
|129,7
|Rusya
|101.379
|70.412
|44
|31.735
|20.435
|55,3
|Çin
|67.593
|56.513
|19,6
|7.809
|28.837
|-72,9
|Belçika
|27.906
|14.589
|91,3
|1.402
|3.138
|-55,3
|İspanya
|12.199
|25.968
|-53
|2.385
|7.287
|-67,3
|Fransa
|10.752
|14.677
|-26,7
|3.022
|3.907
|-22,7
|Hollanda
|6.274
|14.531
|-56,8
|1.374
|3.736
|-63,2
|Mısır
|4.098
|6.692
|-38,8
|52
|1.115
|-95,3
|İsveç
|3.509
|3.092
|13,5
|1.029
|768
|34
|İtalya
|3.398
|1.306
|160,2
|782
|414
|88,9
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025