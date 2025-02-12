Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2024’te %14,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %31,2 ve yıllık %34,3 artışla 75.412 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,5 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %11 artışla 49,29 milyon $ oldu.
2024 yılında, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,6 düşüşle 762.511 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19,5 düşüşle 576,43 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - 2024
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 234.660 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 167.154 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 163.720 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
2024’te Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2024
|2023
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2024
|Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|234.660
|327.408
|-28,3
|42.313
|5.973
|608,4
|Çin
|167.154
|176.726
|-5,4
|13.731
|10.918
|25,8
|Rusya
|163.720
|189.930
|-13,8
|3.141
|18.512
|-83
|İspanya
|45.594
|45.039
|1,2
|1.618
|3.418
|-52,7
|Fransa
|32.524
|29.969
|8,5
|4.143
|2.818
|47
|Belçika
|31.241
|33.236
|-6
|2.133
|4.977
|-57,1
|Hollanda
|26.260
|24.482
|7,3
|2.668
|3.877
|-31,2
|İtalya
|9.825
|3.011
|226,3
|639
|823
|-22,4
|Mısır
|9.297
|12.581
|-26,1
|1.394
|2.009
|-30,6
|Avusturya
|7.736
|7.224
|7,1
|564
|422
|33,6
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - 2024