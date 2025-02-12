Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2024’te %14,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %31,2 ve yıllık %34,3 artışla 75.412 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %23,5 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %11 artışla 49,29 milyon $ oldu.

2024 yılında, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %14,6 düşüşle 762.511 mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %19,5 düşüşle 576,43 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke 234.660 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 167.154 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 163.720 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

2024’te Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Güney Kore 234.660 327.408 -28,3 42.313 5.973 608,4 Çin 167.154 176.726 -5,4 13.731 10.918 25,8 Rusya 163.720 189.930 -13,8 3.141 18.512 -83 İspanya 45.594 45.039 1,2 1.618 3.418 -52,7 Fransa 32.524 29.969 8,5 4.143 2.818 47 Belçika 31.241 33.236 -6 2.133 4.977 -57,1 Hollanda 26.260 24.482 7,3 2.668 3.877 -31,2 İtalya 9.825 3.011 226,3 639 823 -22,4 Mısır 9.297 12.581 -26,1 1.394 2.009 -30,6 Avusturya 7.736 7.224 7,1 564 422 33,6

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - 2024