Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2023 yılında %29,9 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %12,6 düşüşle ve yıllık %15,8 artışla 56.169 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %11,8 düşerek ve yıllık %14,4 artarak 44,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %29,9 artarak 893.041 mt seviyesine çıkarken bu ithalatın değeri ise yıllık %3,4 artışla 715,78 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %158,3 artışla 327.196 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %51,7 artışla 189.805 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %41,4 düşüşle 176.741 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Güney Kore 327.196 126.695 +158,3 5.973 12.028 -50,3 Çin 189.805 125.119 +51,7 18.512 - - Rusya 176.741 301.428 -41,4 10.918 23.952 -54,4 İspanya 45.015 8.489 +430,3 3.418 4.030 -15,2 Fransa 33.177 5.160 +543 4.977 421 -98,8 Belçika 29.840 15.156 +96,9 2.818 2.100 +34,2 Hollanda 24.465 23.860 +2,5 3.877 1.357 +185,7 Mısır 12.581 1.456 +764,1 2.009 - - Romanya 10.443 14.158 -26,2 916 - - Hindistan 7.300 20.166 -63,8 - - -

2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: