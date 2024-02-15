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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2023 yılında %29,9 arttı

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:11:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %12,6 düşüşle ve yıllık %15,8 artışla 56.169 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %11,8 düşerek ve yıllık %14,4 artarak 44,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %29,9 artarak 893.041 mt seviyesine çıkarken bu ithalatın değeri ise yıllık %3,4 artışla 715,78 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %158,3 artışla 327.196 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %51,7 artışla 189.805 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %41,4 düşüşle 176.741 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Güney Kore

327.196

126.695

+158,3

5.973

12.028

-50,3

Çin

189.805

125.119

+51,7

18.512

-

-

Rusya

176.741

301.428

-41,4

10.918

23.952

-54,4

İspanya

45.015

8.489

+430,3

3.418

4.030

-15,2

Fransa

33.177

5.160

+543

4.977

421

-98,8

Belçika

29.840

15.156

+96,9

2.818

2.100

+34,2

Hollanda

24.465

23.860

+2,5

3.877

1.357

+185,7

Mısır

12.581

1.456

+764,1

2.009

-

-

Romanya

10.443

14.158

-26,2

916

-

-

Hindistan

7.300

20.166

-63,8

-

-

-

2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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