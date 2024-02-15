Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2023 yılında %29,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %12,6 düşüşle ve yıllık %15,8 artışla 56.169 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %11,8 düşerek ve yıllık %14,4 artarak 44,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
2023 yılında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %29,9 artarak 893.041 mt seviyesine çıkarken bu ithalatın değeri ise yıllık %3,4 artışla 715,78 milyon $ oldu.
Aynı yılda Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Güney Kore alırken söz konusu ithalat yıllık %158,3 artışla 327.196 mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Güney Kore’yi, Türkiye’ye yıllık %51,7 artışla 189.805 mt sevkiyat yapan Çin ve yıllık %41,4 düşüşle 176.741 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya takip etti.
2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Güney Kore
|
327.196
|
126.695
|
+158,3
|
5.973
|
12.028
|
-50,3
|
Çin
|
189.805
|
125.119
|
+51,7
|
18.512
|
-
|
-
|
Rusya
|
176.741
|
301.428
|
-41,4
|
10.918
|
23.952
|
-54,4
|
İspanya
|
45.015
|
8.489
|
+430,3
|
3.418
|
4.030
|
-15,2
|
Fransa
|
33.177
|
5.160
|
+543
|
4.977
|
421
|
-98,8
|
Belçika
|
29.840
|
15.156
|
+96,9
|
2.818
|
2.100
|
+34,2
|
Hollanda
|
24.465
|
23.860
|
+2,5
|
3.877
|
1.357
|
+185,7
|
Mısır
|
12.581
|
1.456
|
+764,1
|
2.009
|
-
|
-
|
Romanya
|
10.443
|
14.158
|
-26,2
|
916
|
-
|
-
|
Hindistan
|
7.300
|
20.166
|
-63,8
|
-
|
-
|
-
2023 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: