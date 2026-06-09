Rusya Türkiye’nin Ocak-Nisan 2026 dönemi slab ithalatında liderliğini korudu, Vietnam ve Cezayir payını artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Nisan ayında aylık %56,5 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 280.747 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %59,7 artış ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %4,8 düşüşle 132,93 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %27,2 düşüşle 898.047 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,5 düşüşle 420,06 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %31,1 düşüşle 450.558 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %57,7 düşüşle 152.718 mt slab tedarik eden Malezya ve %9,8 artışla 143.773 mt ile Cezayir takip etti.

Toplam tonaj tarafında Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık %27,2 düşüşle 898.047 mt seviyesine geriledi. Ancak Nisan ayında ithalatın aylık %56,5 artışla 280.747 mt seviyesine çıkması, yılın ilk çeyreğindeki zayıf seyrin ardından alımların kısmen toparlandığını gösteriyor. Buna rağmen yıllık bazda Nisan tonajının hâlâ %5,7 düşük kalması, piyasada talebin tamamen güçlenmediğine ve alıcıların fiyat, menşe, vergi avantajı ve teslimat şartlarına göre seçici hareket ettiğine işaret ediyor. Nitekim Rusya çıkışlı sıcak rulo sac ve slab akışlarının menşe kontrolleri ve ticaret önlemleriyle birlikte daha fazla önem kazandığı belirtilirken, slab ithalatında Malezya çıkışlı ürünlerin serbest ticaret anlaşması nedeniyle vergi avantajına sahip olduğu da biliniyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 450.558 653.475 -31,1 154.652 210.078 -26,4 Malezya 152.718 360.656 -57,7 - 53.406 - Cezayir 143.773 130.915 9,8 74.706 21.231 251,9 Vietnam 100.364 50.251 99,7 51.362 - - Endonezya 24.917 - - - - - Libya 19.932 - - - - - Birleşik Krallık 5.723 19 >1000 0,4 6 -94,0 Almanya 41 7 508,3 26 7 289,4 Çin 20 - - - - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026