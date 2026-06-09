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Rusya Türkiye’nin Ocak-Nisan 2026 dönemi slab ithalatında liderliğini korudu, Vietnam ve Cezayir payını artırdı

Salı, 09 Haziran 2026 10:38:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Nisan ayında aylık %56,5 artış ve yıllık %5,7 düşüşle 280.747 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %59,7 artış ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %4,8 düşüşle 132,93 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %27,2 düşüşle 898.047 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,5 düşüşle 420,06 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %31,1 düşüşle 450.558 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %57,7 düşüşle 152.718 mt slab tedarik eden Malezya ve %9,8 artışla 143.773 mt ile Cezayir takip etti.

Toplam tonaj tarafında Türkiye’nin slab ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık %27,2 düşüşle 898.047 mt seviyesine geriledi. Ancak Nisan ayında ithalatın aylık %56,5 artışla 280.747 mt seviyesine çıkması, yılın ilk çeyreğindeki zayıf seyrin ardından alımların kısmen toparlandığını gösteriyor. Buna rağmen yıllık bazda Nisan tonajının hâlâ %5,7 düşük kalması, piyasada talebin tamamen güçlenmediğine ve alıcıların fiyat, menşe, vergi avantajı ve teslimat şartlarına göre seçici hareket ettiğine işaret ediyor. Nitekim Rusya çıkışlı sıcak rulo sac ve slab akışlarının menşe kontrolleri ve ticaret önlemleriyle birlikte daha fazla önem kazandığı belirtilirken, slab ithalatında Malezya çıkışlı ürünlerin serbest ticaret anlaşması nedeniyle vergi avantajına sahip olduğu da biliniyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
 (%)
Rusya  450.558   653.475  -31,1  154.652   210.078  -26,4
Malezya  152.718   360.656  -57,7  -   53.406  -
Cezayir  143.773   130.915  9,8  74.706   21.231  251,9
Vietnam  100.364   50.251  99,7  51.362   -  -
Endonezya  24.917   -  -  -   -  -
Libya  19.932   -  -  -   -  -
Birleşik Krallık  5.723   19  >1000  0,4   6  -94,0
Almanya  41   7  508,3  26   7  289,4
Çin  20   -  -  -   -  -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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