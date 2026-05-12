Başlıca tedarikçilerden tonajın azalmasıyla Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %34 geriledi

Salı, 12 Mayıs 2026 09:53:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mart ayında aylık %34,7 artış ve yıllık %22,6 düşüşle 179.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %33,9 artış ve yıllık %26,7 düşüşle 83,23 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %34 düşüşle 617.245 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %38,2 düşüşle 287,13 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %33,3 düşüşle 295.907 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %50,3 düşüşle 152.718 mt slab ihraç eden Malezya ve yıllık %37 düşüşle 69.067 mt ihracat yapan Cezayir takip etti.

Geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Endonezya ve Libya’nın bu yıl listeye girmesi tedarik dağılımındaki değişime işaret etti. Hindistan’dan yapılan ithalatın ise bu yıl sıfırlanması dikkat çekti. Genel tablo, Türkiye’nin slab ithalatında toplam tonajın yıllık %34 düşmesiyle birlikte ana tedarikçilerden yapılan alımların zayıfladığını, buna karşın yeni kaynakların toplam düşüşü telafi etmekte sınırlı kaldığını gösteriyor

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2026 Mart 2025

Yıllık değişim
(%)

 (%)
Rusya 295.907 443.397 -33,3 102.230 113.668 -10,1
Malezya 152.718 307.249 -50,3 52.264 100.315 -47,9
Cezayir 69.067 109.683 -37,0 - - -
Vietnam 49.002 50.251 -2,5 - - -
Endonezya 24.862 - - 24.862 - -
Libya 19.932 - - - - -
İngiltere 5.723 13 >1000 1 12 -93,6
Çin 20 - - - - -
Almanya 15 - - 9 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2026


