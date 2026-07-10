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Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ana tedarikçilerdeki düşüşle %22,3 geriledi

Cuma, 10 Temmuz 2026 11:11:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mayıs ayında aylık %31,8 artış ve yıllık %7,3 düşüş ile 370.090 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %35,6 artış ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %9,8 düşüş ile 180,22 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %22,3 düşüşle 1,27 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,3 düşüşle 600,28 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin slab ithalatında Rusya, Malezya, Cezayir, Vietnam ve Hindistan öne çıkarken, 2026’nın aynı döneminde ilk üç sırada değişiklik olmadı ancak bu ana tedarikçilerden yapılan alımlar belirgin şekilde zayıfladı. Rusya yıllık %23,7 düşüşle 698.059 mt seviyesinde kalmasına rağmen açık ara en büyük tedarikçi konumunu korurken, Malezya’dan ithalat %50 düşüşle 204.344 mt’a, Cezayir’den ithalat ise %23,3 düşüşle 169.224 mt’a geriledi. Buna karşılık Vietnam’dan yapılan ithalat %99,9 artışla 100.450 mt’a yükselirken, geçen yıl aynı dönemde ithalat yapılmayan Libya 65.242 mt ile listeye girdi. Hindistan’dan ithalatın bu yıl sıfırlanması dikkat çekerken, genel tablo Türkiye’nin slab ithalatında toplam tonajın yıllık %22,3 düşmesine ana tedarikçilerdeki gerilemenin neden olduğunu, Vietnam ve Libya gibi kaynaklardaki artışların ise bu düşüşü telafi etmekte sınırlı kaldığını gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 698.059  915.086  -23,7 247.611  261.611  -5,4
Malezya 204.344  408.456  -50 51.625  47.800  8
Cezayir 169.224  220.603  -23,3 25.487  89.688  -71,6
Vietnam 100.450  50.251  99,9 -
Libya 65.242  - 45.310  -
Endonezya 24.917  - -
İngiltere 5.770  19  >1000 47  -
Almanya 48  621,1 -
Çin 20  - -
İsveç - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Slab Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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