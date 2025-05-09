Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %24,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %18,5 ve yıllık %57,7 düşüşle 184.718 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,2 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %60 düşüşle 111,26 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %24,2 düşüşle 837.016 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %32,1 düşüşle 476,05 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Mart 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %48,1 düşüşle 304.020 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 179.361 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 110.054 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2025
|Ocak-Mart 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2025
|Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|304.020
|585.263
|-48,1
|60.947
|263.123
|-76,8
|Rusya
|179.361
|101.784
|76,2
|14.452
|85.635
|-83,1
|Güney Kore
|110.054
|90.225
|22
|31.152
|48.369
|-35,6
|Japonya
|60.203
|81.187
|-25,8
|30.121
|-
|-
|Mısır
|57.511
|172.807
|-66,7
|28.833
|18.839
|53
|Tayvan
|39.686
|-
|-
|-
|-
|-
|Fransa
|31.445
|29.761
|5,7
|12.235
|9.816
|24,6
|Almanya
|25.691
|4.735
|442,6
|632
|2.175
|-70,9
|Belçika
|19.837
|11.876
|67
|5.631
|5.628
|0,1
|Ukrayna
|5.012
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025