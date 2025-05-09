Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %24,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mart ayında aylık %18,5 ve yıllık %57,7 düşüşle 184.718 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,2 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %60 düşüşle 111,26 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %24,2 düşüşle 837.016 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %32,1 düşüşle 476,05 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %48,1 düşüşle 304.020 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 179.361 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 110.054 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Çin 304.020 585.263 -48,1 60.947 263.123 -76,8 Rusya 179.361 101.784 76,2 14.452 85.635 -83,1 Güney Kore 110.054 90.225 22 31.152 48.369 -35,6 Japonya 60.203 81.187 -25,8 30.121 - - Mısır 57.511 172.807 -66,7 28.833 18.839 53 Tayvan 39.686 - - - - - Fransa 31.445 29.761 5,7 12.235 9.816 24,6 Almanya 25.691 4.735 442,6 632 2.175 -70,9 Belçika 19.837 11.876 67 5.631 5.628 0,1 Ukrayna 5.012 - - - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025