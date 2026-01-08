Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,5 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Kasım ayında aylık %25,2 düşüş ve yıllık %47,3 artışla 150.586 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %36,1 artışla 83,85 milyon $ oldu.
2025’in ilk 11 ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %26,5 artışla 2,65 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,53 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,6 artışla 773.368 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %63,4 artışla 407.147 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %109,4 artışla 233.800 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|773.368
|610.884
|26,6
|31.081
|32.949
|-5,7
|İspanya
|407.147
|249.238
|63,4
|5.101
|5.505
|-7,4
|Portekiz
|233.800
|111.672
|109,4
|23.031
|-
|-
|Belçika
|150.693
|41.353
|264,4
|2.006
|1
|>1000
|Yunanistan
|135.313
|111.691
|21,1
|7.324
|49
|>1000
|Mısır
|132.991
|234.007
|-43,2
|4.991
|15.913
|-68,6
|Libya
|98.271
|42.293
|132,4
|15.590
|5.453
|185,9
|Sırbistan
|73.043
|43.042
|69,7
|9.941
|4.011
|147,9
|ABD
|66.908
|18.749
|256,9
|3.095
|-
|-
|Ukrayna
|64.855
|57.124
|13,5
|5.688
|3.020
|88,3
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025