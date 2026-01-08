Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,5 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Kasım ayında aylık %25,2 düşüş ve yıllık %47,3 artışla 150.586 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %36,1 artışla 83,85 milyon $ oldu.

2025’in ilk 11 ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %26,5 artışla 2,65 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,53 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,6 artışla 773.368 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %63,4 artışla 407.147 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %109,4 artışla 233.800 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 773.368 610.884 26,6 31.081 32.949 -5,7 İspanya 407.147 249.238 63,4 5.101 5.505 -7,4 Portekiz 233.800 111.672 109,4 23.031 - - Belçika 150.693 41.353 264,4 2.006 1 >1000 Yunanistan 135.313 111.691 21,1 7.324 49 >1000 Mısır 132.991 234.007 -43,2 4.991 15.913 -68,6 Libya 98.271 42.293 132,4 15.590 5.453 185,9 Sırbistan 73.043 43.042 69,7 9.941 4.011 147,9 ABD 66.908 18.749 256,9 3.095 - - Ukrayna 64.855 57.124 13,5 5.688 3.020 88,3

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025