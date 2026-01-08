 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,5 artış kaydetti

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:29:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Kasım ayında aylık %25,2 düşüş ve yıllık %47,3 artışla 150.586 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %36,1 artışla 83,85 milyon $ oldu.

2025’in ilk 11 ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %26,5 artışla 2,65 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14 artışla 1,53 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,6 artışla 773.368 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %63,4 artışla 407.147 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %109,4 artışla 233.800 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 773.368  610.884  26,6 31.081  32.949  -5,7
İspanya 407.147  249.238  63,4 5.101  5.505  -7,4
Portekiz 233.800  111.672  109,4 23.031  -    -
Belçika 150.693  41.353  264,4 2.006  >1000
Yunanistan 135.313  111.691  21,1 7.324  49  >1000
Mısır 132.991  234.007  -43,2 4.991  15.913  -68,6
Libya 98.271  42.293  132,4 15.590  5.453  185,9
Sırbistan 73.043  43.042  69,7 9.941  4.011  147,9
ABD 66.908  18.749  256,9 3.095  -    -
Ukrayna 64.855  57.124  13,5 5.688  3.020  88,3

 Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Pakistan’da ithal sıcak rulo sac fiyatları Çin’in yaptığı artışla yükseldi

07 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

AB’nin yeni çelik ithalat kotası dönemi hızlı başladı

07 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ocak 2026

07 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’de sıcak rulo sac alımları devam etse de fiyatların birbirine yaklaşması ithalat isteğini azalttı

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay, ihracatçılar zayıf talep ve rekabetteki artışla karşı karşıya

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hint sıcak rulo sac üreticileri iç piyasadaki kazanımların desteğiyle ihracatta fiyat artışı hedefliyor

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yassı mamul fiyatları arka arkaya üçüncü defa yukarı çekildi

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Ocak 2026

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı ticaretin sınırlı olması ve hurdada beklenen artış sebebiyle yatay

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Kore, Çin ve Japonya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik geçici antidamping vergisinin süresini uzattı

06 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis