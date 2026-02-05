Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’te %23,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında aylık %38,3 artış ve yıllık %6,2 düşüşle 206.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,5 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 düşüşle 116,31 milyon $ oldu.
2025’in tamamında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,4 artışla 2,85 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 1,65 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %16,7 artışla 834.196 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %60,8 artışla 412.475 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %114 artışla 238.958 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|834.196
|714.598
|16,7
|60.884
|103.715
|-41,3
|İspanya
|412.475
|256.492
|60,8
|5.379
|7.254
|-25,8
|Portekiz
|238.958
|111.672
|114
|5.554
|-
|-
|Yunanistan
|155.429
|129.394
|20,1
|20.122
|17.703
|13,7
|Belçika
|154.088
|44.184
|248,7
|3.408
|2.831
|20,4
|Mısır
|151.728
|244.941
|-38,1
|18.715
|10.934
|71,2
|Libya
|105.249
|43.638
|141,2
|7.112
|1.346
|428,5
|Romanya
|78.600
|34.292
|129,2
|17.124
|3.357
|410,1
|Sırbistan
|74.889
|45.371
|65,1
|1.856
|2.329
|-20,3
|ABD
|71.642
|27.552
|160
|4.736
|8.803
|-46,2
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - 2025