Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’te %23,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında aylık %38,3 artış ve yıllık %6,2 düşüşle 206.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,5 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 düşüşle 116,31 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,4 artışla 2,85 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 1,65 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %16,7 artışla 834.196 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %60,8 artışla 412.475 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %114 artışla 238.958 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 834.196 714.598 16,7 60.884 103.715 -41,3 İspanya 412.475 256.492 60,8 5.379 7.254 -25,8 Portekiz 238.958 111.672 114 5.554 - - Yunanistan 155.429 129.394 20,1 20.122 17.703 13,7 Belçika 154.088 44.184 248,7 3.408 2.831 20,4 Mısır 151.728 244.941 -38,1 18.715 10.934 71,2 Libya 105.249 43.638 141,2 7.112 1.346 428,5 Romanya 78.600 34.292 129,2 17.124 3.357 410,1 Sırbistan 74.889 45.371 65,1 1.856 2.329 -20,3 ABD 71.642 27.552 160 4.736 8.803 -46,2

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - 2025