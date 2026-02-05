 |  Giriş 
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’te %23,4 yükseldi

Perşembe, 05 Şubat 2026 10:26:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Aralık ayında aylık %38,3 artış ve yıllık %6,2 düşüşle 206.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %39,5 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %7,1 düşüşle 116,31 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %23,4 artışla 2,85 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 1,65 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %16,7 artışla 834.196 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %60,8 artışla 412.475 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %114 artışla 238.958 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 834.196  714.598  16,7 60.884  103.715  -41,3
İspanya 412.475  256.492  60,8 5.379  7.254  -25,8
Portekiz 238.958  111.672  114 5.554  -    -
Yunanistan 155.429  129.394  20,1 20.122  17.703  13,7
Belçika 154.088  44.184  248,7 3.408  2.831  20,4
Mısır 151.728  244.941  -38,1 18.715  10.934  71,2
Libya 105.249  43.638  141,2 7.112  1.346  428,5
Romanya 78.600  34.292  129,2 17.124  3.357  410,1
Sırbistan 74.889  45.371  65,1 1.856  2.329  -20,3
ABD 71.642  27.552  160 4.736  8.803  -46,2

 Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

