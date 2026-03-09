 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %70,1 azaldı

Pazartesi, 09 Mart 2026 11:14:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %50,2 ve yıllık %70,1 düşüşle 127.180 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 49,1 ve yıllık %70,4 düşüşle 70,39 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %45 düşüşle 58.726 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 24.801 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve 17.891 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 58.726  106.837  -45
Malezya 24.801  -    -
G. Kore 17.891  56.974  -68,6
Mısır 7.821  27.248  -71,3
Fransa 7.297  8.743  -16,5
Çin 5.061  156.900  -96,8
İspanya 1.809  343  428,1
Belçika 1.621  10.950  -85,2
Brezilya 1.316  -    -
İngiltere 334  -    -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2026


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,6 artış kaydetti

06 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’te %7,9 artış kaydetti

06 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’te %23,4 yükseldi

05 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,1 artış kaydetti

09 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,5 artış kaydetti

08 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,4 yükseldi

05 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %25,5 yükseldi

04 Ara | Çelik Haberler

Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

28 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10 artış kaydetti

11 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %24,7 yükseldi

10 Kas | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis