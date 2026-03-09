Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %70,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %50,2 ve yıllık %70,1 düşüşle 127.180 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 49,1 ve yıllık %70,4 düşüşle 70,39 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %45 düşüşle 58.726 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 24.801 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve 17.891 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|58.726
|106.837
|-45
|Malezya
|24.801
|-
|-
|G. Kore
|17.891
|56.974
|-68,6
|Mısır
|7.821
|27.248
|-71,3
|Fransa
|7.297
|8.743
|-16,5
|Çin
|5.061
|156.900
|-96,8
|İspanya
|1.809
|343
|428,1
|Belçika
|1.621
|10.950
|-85,2
|Brezilya
|1.316
|-
|-
|İngiltere
|334
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2026