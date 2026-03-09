Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %70,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı aylık %50,2 ve yıllık %70,1 düşüşle 127.180 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık 49,1 ve yıllık %70,4 düşüşle 70,39 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla sıcak rulo sac ithal ettiği ülke, yıllık %45 düşüşle 58.726 mt sıcak rulo sac ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye 'ye 24.801 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve 17.891 mt mt sıcak rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 58.726 106.837 -45 Malezya 24.801 - - G. Kore 17.891 56.974 -68,6 Mısır 7.821 27.248 -71,3 Fransa 7.297 8.743 -16,5 Çin 5.061 156.900 -96,8 İspanya 1.809 343 428,1 Belçika 1.621 10.950 -85,2 Brezilya 1.316 - - İngiltere 334 - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2026