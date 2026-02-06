Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’te %7,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %35,8 ve yıllık %16,5 düşüşle 255.425 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %34,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %17,5 düşüşle 138,34 milyon $ oldu.
2025’in tamamında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %7,9 artışla 3,89 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 2,12 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,9 düşüşle 1,37 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %58,2 artışla 919.025 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %28,5 düşüşle 438.980 mt ihracat yapan Mısır takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|1.368.579
|1.687.094
|-18,9
|61.022
|80.893
|-24,6
|Rusya
|919.025
|580.793
|58,2
|30.108
|143.502
|-79
|Mısır
|438.980
|614.285
|-28,5
|18.464
|46.332
|-60,1
|G. Kore
|372.472
|275.958
|35
|54.614
|16.322
|234,6
|Japonya
|205.045
|87.043
|135,6
|33.265
|-
|-
|Malezya
|175.917
|-
|-
|45.052
|-
|-
|Fransa
|110.676
|121.532
|-8,9
|3.317
|7.075
|-53,1
|Tayvan
|87.114
|118.582
|-26,5
|-
|-
|-
|Brezilya
|76.095
|18.728
|306,3
|7.000
|-
|-
|İngiltere
|45.484
|9.621
|372,8
|539
|488
|10,3
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - 2025