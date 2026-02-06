Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’te %7,9 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %35,8 ve yıllık %16,5 düşüşle 255.425 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %34,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %17,5 düşüşle 138,34 milyon $ oldu.

2025’in tamamında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %7,9 artışla 3,89 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 2,12 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,9 düşüşle 1,37 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %58,2 artışla 919.025 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %28,5 düşüşle 438.980 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.368.579 1.687.094 -18,9 61.022 80.893 -24,6 Rusya 919.025 580.793 58,2 30.108 143.502 -79 Mısır 438.980 614.285 -28,5 18.464 46.332 -60,1 G. Kore 372.472 275.958 35 54.614 16.322 234,6 Japonya 205.045 87.043 135,6 33.265 - - Malezya 175.917 - - 45.052 - - Fransa 110.676 121.532 -8,9 3.317 7.075 -53,1 Tayvan 87.114 118.582 -26,5 - - - Brezilya 76.095 18.728 306,3 7.000 - - İngiltere 45.484 9.621 372,8 539 488 10,3

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - 2025