Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’te %7,9 artış kaydetti

Cuma, 06 Şubat 2026 10:35:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Aralık ayında aylık %35,8 ve yıllık %16,5 düşüşle 255.425 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %34,4 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %17,5 düşüşle 138,34 milyon $ oldu.

2025’in tamamında Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %7,9 artışla 3,89 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 2,12 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,9 düşüşle 1,37 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %58,2 artışla 919.025 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %28,5 düşüşle 438.980 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Çin  1.368.579   1.687.094  -18,9  61.022   80.893  -24,6
Rusya  919.025   580.793  58,2  30.108   143.502  -79
Mısır  438.980   614.285  -28,5  18.464   46.332  -60,1
G. Kore  372.472   275.958  35  54.614   16.322  234,6
Japonya  205.045   87.043  135,6  33.265   -    -
Malezya  175.917   -    -  45.052   -    -
Fransa  110.676   121.532  -8,9  3.317   7.075  -53,1
Tayvan  87.114   118.582  -26,5  -     -    -
Brezilya  76.095   18.728  306,3  7.000   -    -
İngiltere  45.484   9.621  372,8  539   488  10,3

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - 2025


