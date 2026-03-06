Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %36 düşüş ve aylık %6,6 artışla 131.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %36,1 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 74,06 milyon $ oldu.
Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %15,7 artışla 27.824 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yıllık %13 artışla 15.796 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %23 düşüşle 10.790 mt ithalat yapan Mısır takip etti.
2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim (%)
|Yunanistan
|27.824
|24.042
|15,7
|Mısır
|15.796
|13.975
|13
|Libya
|10.790
|14.006
|-23
|Makedonya
|10.310
|44
|>1000
|Sırbistan
|9.488
|1.733
|447,6
|Irak
|9.199
|2.598
|254
|Portekiz
|6.839
|-
|Fas
|6.550
|411
|>1000
|İtalya
|6.541
|11.353
|-42,4
|İspanya
|5.650
|11.544
|-51,1