Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %36 düşüş ve aylık %6,6 artışla 131.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %36,1 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 74,06 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %15,7 artışla 27.824 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yıllık %13 artışla 15.796 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %23 düşüşle 10.790 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: