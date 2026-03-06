 |  Giriş 
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak ayında %6,6 artış kaydetti

Cuma, 06 Mart 2026 10:18:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %36 düşüş ve aylık %6,6 artışla 131.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %36,1 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 74,06 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ülke yıllık %15,7 artışla 27.824 mt ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yıllık %13 artışla 15.796 mt sıcak rulo sac ithal eden Mısır ve yıllık %23 düşüşle 10.790 mt ithalat yapan Mısır takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim (%)
Yunanistan  27.824   24.042  15,7
Mısır  15.796   13.975  13
Libya  10.790   14.006  -23
Makedonya  10.310   44  >1000
Sırbistan  9.488   1.733  447,6
Irak  9.199   2.598  254
Portekiz  6.839   -     
Fas  6.550   411  >1000
İtalya  6.541   11.353  -42,4
İspanya  5.650   11.544  -51,1

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

