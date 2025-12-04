 |  Giriş 
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %25,5 yükseldi

Perşembe, 04 Aralık 2025 11:06:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Ekim ayında aylık %32,9 düşüş ve yıllık %34,6 artışla 202.465 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %24,8 artışla 115,33 milyon $ oldu.

İlk on ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 artışla 2,50 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 artışla 1,45 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %28,5 artışla 742.599 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %65,1 artışla 402.329 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %88,7 artışla 210.770 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 742.599  577.935  28,5 36.238  39.698  -8,7
İspanya 402.329  243.733  65,1 17.413  13.890  25,4
Portekiz 210.770  111.672  88,7 12.167  -     
Belçika 149.123  41.352  260,6 46.444  - -
Yunanistan 128.073  111.642  14,7 5.336  9.995  -46,6
Mısır 127.977  218.094  -41,3 9.652  12.021  -19,7
Libya 82.787  36.840  124,7 14.022  2.701  419,1
ABD 63.812  18.749  240,3 19  -     
Sırbistan 63.063  39.032  61,6 9.975  8.530  16,9
Romanya 60.284  27.896  116,1 425  5.574  -92,4

 Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

