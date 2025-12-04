Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %25,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Ekim ayında aylık %32,9 düşüş ve yıllık %34,6 artışla 202.465 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %24,8 artışla 115,33 milyon $ oldu.

İlk on ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 artışla 2,50 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 artışla 1,45 milyar $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %28,5 artışla 742.599 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %65,1 artışla 402.329 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %88,7 artışla 210.770 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) İtalya 742.599 577.935 28,5 36.238 39.698 -8,7 İspanya 402.329 243.733 65,1 17.413 13.890 25,4 Portekiz 210.770 111.672 88,7 12.167 - Belçika 149.123 41.352 260,6 46.444 - - Yunanistan 128.073 111.642 14,7 5.336 9.995 -46,6 Mısır 127.977 218.094 -41,3 9.652 12.021 -19,7 Libya 82.787 36.840 124,7 14.022 2.701 419,1 ABD 63.812 18.749 240,3 19 - Sırbistan 63.063 39.032 61,6 9.975 8.530 16,9 Romanya 60.284 27.896 116,1 425 5.574 -92,4

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025