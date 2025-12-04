Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %25,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Ekim ayında aylık %32,9 düşüş ve yıllık %34,6 artışla 202.465 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %31,6 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %24,8 artışla 115,33 milyon $ oldu.
İlk on ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %25,5 artışla 2,50 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 artışla 1,45 milyar $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %28,5 artışla 742.599 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %65,1 artışla 402.329 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %88,7 artışla 210.770 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|742.599
|577.935
|28,5
|36.238
|39.698
|-8,7
|İspanya
|402.329
|243.733
|65,1
|17.413
|13.890
|25,4
|Portekiz
|210.770
|111.672
|88,7
|12.167
|-
|Belçika
|149.123
|41.352
|260,6
|46.444
|-
|-
|Yunanistan
|128.073
|111.642
|14,7
|5.336
|9.995
|-46,6
|Mısır
|127.977
|218.094
|-41,3
|9.652
|12.021
|-19,7
|Libya
|82.787
|36.840
|124,7
|14.022
|2.701
|419,1
|ABD
|63.812
|18.749
|240,3
|19
|-
|Sırbistan
|63.063
|39.032
|61,6
|9.975
|8.530
|16,9
|Romanya
|60.284
|27.896
|116,1
|425
|5.574
|-92,4
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Ekim 2025