 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,4 yükseldi

Cuma, 05 Aralık 2025 10:21:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %14,8 düşüş ve yıllık %13,9 artışla 314.189 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %14,3 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %2,1 artışla 168,96 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,4 artışla 3,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,6 düşüşle 1,19 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,1 artışla 809.323 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %19,4 düşüşle 378.347 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Çin  1.195.836   1.506.422  -20,6  62.998   132.713  -52,5
Rusya  809.323   306.503  164,1  97.896   37.917  158,2
Mısır  378.347   469.354  -19,4  33.384   50.473  -33,9
G. Kore  263.402   237.876  10,7  24.247   10.880  122,8
Japonya  140.827   87.043  61,8  -     -    -
Malezya  130.865   -    -  28.002   -    -
Fransa  103.511   104.881  -1,3  9.144   11.089  -17,5
Brezilya  51.006   18.728  172,4  35.919   -    -
Tayvan  39.687   118.582  -66,5  -     29.854  -
İngiltere  38.867   8.643  349,7  20.135   -    -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Mısır sıcak rulo sac ihracatına yeniden başladı, fiyatlar Türkiye ve Cezayir çıkışlı tekliflere paralel

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak rulo sac satışları ılımlı, kısa teslim süreli ithal ürünler tercih ediliyor

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa’da yerel ve ithal sıcak rulo sac fiyatları güçlü seyrini korurken, zayıf talep sebebiyle ticaret halen durgun

04 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 4 Aralık 2025

04 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %25,5 yükseldi

04 Ara | Çelik Haberler

BAE’li sıcak rulo sac alıcıları ulusal tatil nedeniyle sessiz, Çin çıkışlı teklifler hafifçe arttı

03 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 3 Aralık 2025

03 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı iyileşen talep ve hurdaya yönelik beklentilerle altı haftadır yukarı yönlü

03 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları tedarikçiye göre farklı seyirler izledi

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri Körfez ve AB ülkelerinde yatay seyrederken, Vietnam’da fiyatlar gevşedi

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis