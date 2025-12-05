Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %14,8 düşüş ve yıllık %13,9 artışla 314.189 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %14,3 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %2,1 artışla 168,96 milyon $ oldu.
Yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,4 artışla 3,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,6 düşüşle 1,19 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,1 artışla 809.323 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %19,4 düşüşle 378.347 mt ihracat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|1.195.836
|1.506.422
|-20,6
|62.998
|132.713
|-52,5
|Rusya
|809.323
|306.503
|164,1
|97.896
|37.917
|158,2
|Mısır
|378.347
|469.354
|-19,4
|33.384
|50.473
|-33,9
|G. Kore
|263.402
|237.876
|10,7
|24.247
|10.880
|122,8
|Japonya
|140.827
|87.043
|61,8
|-
|-
|-
|Malezya
|130.865
|-
|-
|28.002
|-
|-
|Fransa
|103.511
|104.881
|-1,3
|9.144
|11.089
|-17,5
|Brezilya
|51.006
|18.728
|172,4
|35.919
|-
|-
|Tayvan
|39.687
|118.582
|-66,5
|-
|29.854
|-
|İngiltere
|38.867
|8.643
|349,7
|20.135
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025