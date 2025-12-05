Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Ekim ayında aylık %14,8 düşüş ve yıllık %13,9 artışla 314.189 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %14,3 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %2,1 artışla 168,96 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,4 artışla 3,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 1,77 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,6 düşüşle 1,19 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %164,1 artışla 809.323 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %19,4 düşüşle 378.347 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.195.836 1.506.422 -20,6 62.998 132.713 -52,5 Rusya 809.323 306.503 164,1 97.896 37.917 158,2 Mısır 378.347 469.354 -19,4 33.384 50.473 -33,9 G. Kore 263.402 237.876 10,7 24.247 10.880 122,8 Japonya 140.827 87.043 61,8 - - - Malezya 130.865 - - 28.002 - - Fransa 103.511 104.881 -1,3 9.144 11.089 -17,5 Brezilya 51.006 18.728 172,4 35.919 - - Tayvan 39.687 118.582 -66,5 - 29.854 - İngiltere 38.867 8.643 349,7 20.135 - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025