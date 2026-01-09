Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,1 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,6 ve yıllık %8,6 artışla 397.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,8 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %3,2 artışla 210,81 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,1 artışla 3,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 düşüşle 1,98 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,6 düşüşle 1,31 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %103,3 artışla 888.917 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %26 düşüşle 420.515 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.307.556 1.606.201 -18,6 111.721 99.780 12 Rusya 888.917 437.291 103,3 79.605 130.788 -39,1 Mısır 420.515 567.953 -26 42.173 98.598 -57,2 G. Kore 317.858 259.636 22,4 54.456 21.760 150,3 Japonya 171.780 87.043 97,4 30.953 - - Malezya 130.865 - - - - - Fransa 107.359 114.457 -6,2 3.861 9.577 -59,7 Tayvan 87.114 118.582 -26,5 47.427 - - Brezilya 69.095 18.728 268,9 18.089 - - İngiltere 44.945 9.133 392,1 6.078 490 >1000

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025