 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,1 artış kaydetti

Cuma, 09 Ocak 2026 10:40:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,6 ve yıllık %8,6 artışla 397.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,8 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %3,2 artışla 210,81 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,1 artışla 3,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 düşüşle 1,98 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,6 düşüşle 1,31 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %103,3 artışla 888.917 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %26 düşüşle 420.515 mt ihracat yapan Mısır takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Çin  1.307.556   1.606.201  -18,6  111.721   99.780  12
Rusya  888.917   437.291  103,3  79.605   130.788  -39,1
Mısır  420.515   567.953  -26  42.173   98.598  -57,2
G. Kore  317.858   259.636  22,4  54.456   21.760  150,3
Japonya  171.780   87.043  97,4  30.953   -    -
Malezya  130.865   -    -  -     -    -
Fransa  107.359   114.457  -6,2  3.861   9.577  -59,7
Tayvan  87.114   118.582  -26,5  47.427   -    -
Brezilya  69.095   18.728  268,9  18.089   -    -
İngiltere  44.945   9.133  392,1  6.078   490  >1000

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Ocak 2026

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Yeni yıl üreticilerin fiyat artış denemeleriyle başladı

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yüksek stoklardan dolayı hafifçe gevşedi

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları son iki haftadır yatay

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 2. Hafta, 2026

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de ithal sıcak rulo sac fiyatları zayıf talebe rağmen yükseldi, yerel fiyatlar hafifçe geriledi

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Avrupa sıcak rulo sac piyasası tatil sonrası toparlanma gösteremedi, fiyatlar çoğunlukla yatay

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac talebi yukarı yönlü fiyat hareketine rağmen cansız

08 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 8 Ocak 2026

08 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %26,5 artış kaydetti

08 Oca | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Rulo:   R
MIPAR METAL
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,3 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
TERRATEK METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis