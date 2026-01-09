Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,1 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %26,6 ve yıllık %8,6 artışla 397.772 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,8 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %3,2 artışla 210,81 milyon $ oldu.
2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,1 artışla 3,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5,3 düşüşle 1,98 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %18,6 düşüşle 1,31 milyon mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, %103,3 artışla 888.917 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve %26 düşüşle 420.515 mt ihracat yapan Mısır takip etti.
Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Çin
|1.307.556
|1.606.201
|-18,6
|111.721
|99.780
|12
|Rusya
|888.917
|437.291
|103,3
|79.605
|130.788
|-39,1
|Mısır
|420.515
|567.953
|-26
|42.173
|98.598
|-57,2
|G. Kore
|317.858
|259.636
|22,4
|54.456
|21.760
|150,3
|Japonya
|171.780
|87.043
|97,4
|30.953
|-
|-
|Malezya
|130.865
|-
|-
|-
|-
|-
|Fransa
|107.359
|114.457
|-6,2
|3.861
|9.577
|-59,7
|Tayvan
|87.114
|118.582
|-26,5
|47.427
|-
|-
|Brezilya
|69.095
|18.728
|268,9
|18.089
|-
|-
|İngiltere
|44.945
|9.133
|392,1
|6.078
|490
|>1000
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025