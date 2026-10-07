Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüş hızı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %6,5'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Ağustos ayında aylık %67,5 ve yıllık %42,2 artışla 413.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %67,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %58,6 artışla 242,59 milyon $ oldu.
Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 2,39 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %45,2 düşüşle 574.417 mt ile Çin oldu. Çin'i yıllık %14,9 düşüşle 509.247 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve geçen yılın aynı dönemindeki 28.580 mt'a kıyasla 468.884 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüş Ağustos ayında belirgin şekilde hafifledi. Ocak-Temmuz döneminde ithalat yıllık %12,7 düşüş kaydederken, Ocak-Ağustos döneminde düşüş oranı %6,5'e geriledi ve toplam tonaj 2,39 milyon mt oldu. Bu değişimde Ağustos ayında ithalatın yıllık %42,2 ve aylık %67,5 artışla 413.564 mt'a yükselmesi etkili oldu.
Tedarikçi sıralaması da Ağustos verileriyle değişti. Çin, kümülatif sevkiyatları yıllık %45,2 düşmesine rağmen Ocak-Ağustos döneminde Rusya'yı geride bırakarak Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac tedarikçisi oldu. Çin'den Ağustos ayı ithalatı yıllık %11,9 artışla 148.741 mt'a yükselirken, Rusya'dan ithalat %58,6 düşüşle 34.625 mt'a geriledi.
Malezya tedarik yapısındaki ağırlığını artırmaya devam etti. Malezya'dan Ocak-Ağustos ithalatı geçen yılki 28.580 mt seviyesinden 468.884 mt'a yükselirken, Ağustos ayı sevkiyatları yıllık %348,2 arttı. Japonya'dan yapılan ithalat da dönem genelinde %64,1 artarken, Mısır ve Güney Kore'den alımlar geçen yılın altında kaldı. Genel olarak Ağustos verileri güçlü bir aylık toparlanmaya ve Türkiye'nin sıcak rulo sac tedarikinde Çin, Malezya ve Japonya'nın daha fazla öne çıktığı bir yapıya işaret ediyor.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Çin
|574.417
|1.047.666
|-45,2
|148.741
|132.866
|11,9
|Rusya
|509.247
|598.665
|-14,9
|34.625
|83.545
|-58,6
|Malezya
|468.884
|28.580
|>1000
|125.832
|28.075
|348,2
|Japonya
|231.077
|140.827
|64,1
|51.915
|-
|-
|Mısır
|193.369
|293.852
|-34,2
|26.549
|16.010
|65,8
|Güney Kore
|169.583
|229.835
|-26,2
|16.138
|10.803
|49,4
|Tayvan
|84.399
|39.687
|112,7
|-
|-
|-
|Fransa
|73.153
|84.637
|-13,6
|7.335
|5.789
|26,7
|Hindistan
|38.737
|5
|>1000
|-
|-
|-
|Brezilya
|23.102
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026