Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüş hızı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %6,5'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Ağustos ayında aylık %67,5 ve yıllık %42,2 artışla 413.564 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %67,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %58,6 artışla 242,59 milyon $ oldu.

Yılın ilk sekiz ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,5 düşüşle 2,39 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %45,2 düşüşle 574.417 mt ile Çin oldu. Çin'i yıllık %14,9 düşüşle 509.247 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve geçen yılın aynı dönemindeki 28.580 mt'a kıyasla 468.884 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüş Ağustos ayında belirgin şekilde hafifledi. Ocak-Temmuz döneminde ithalat yıllık %12,7 düşüş kaydederken, Ocak-Ağustos döneminde düşüş oranı %6,5'e geriledi ve toplam tonaj 2,39 milyon mt oldu. Bu değişimde Ağustos ayında ithalatın yıllık %42,2 ve aylık %67,5 artışla 413.564 mt'a yükselmesi etkili oldu.

Tedarikçi sıralaması da Ağustos verileriyle değişti. Çin, kümülatif sevkiyatları yıllık %45,2 düşmesine rağmen Ocak-Ağustos döneminde Rusya'yı geride bırakarak Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac tedarikçisi oldu. Çin'den Ağustos ayı ithalatı yıllık %11,9 artışla 148.741 mt'a yükselirken, Rusya'dan ithalat %58,6 düşüşle 34.625 mt'a geriledi.

Malezya tedarik yapısındaki ağırlığını artırmaya devam etti. Malezya'dan Ocak-Ağustos ithalatı geçen yılki 28.580 mt seviyesinden 468.884 mt'a yükselirken, Ağustos ayı sevkiyatları yıllık %348,2 arttı. Japonya'dan yapılan ithalat da dönem genelinde %64,1 artarken, Mısır ve Güney Kore'den alımlar geçen yılın altında kaldı. Genel olarak Ağustos verileri güçlü bir aylık toparlanmaya ve Türkiye'nin sıcak rulo sac tedarikinde Çin, Malezya ve Japonya'nın daha fazla öne çıktığı bir yapıya işaret ediyor.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Çin 574.417 1.047.666 -45,2 148.741 132.866 11,9 Rusya 509.247 598.665 -14,9 34.625 83.545 -58,6 Malezya 468.884 28.580 >1000 125.832 28.075 348,2 Japonya 231.077 140.827 64,1 51.915 - - Mısır 193.369 293.852 -34,2 26.549 16.010 65,8 Güney Kore 169.583 229.835 -26,2 16.138 10.803 49,4 Tayvan 84.399 39.687 112,7 - - - Fransa 73.153 84.637 -13,6 7.335 5.789 26,7 Hindistan 38.737 5 >1000 - - - Brezilya 23.102 - - - - -

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026