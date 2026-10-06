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İtalya ve İspanya gerilerken, alternatif pazarlar 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatını destekledi

Salı, 06 Ekim 2026 11:05:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Ağustos ayında aylık %101,4 artış ve yıllık %1,1 düşüşle 259.834 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %100,5 artış ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %10,3 artışla 162,82 milyon $ oldu.

İlk sekiz ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,2 düşüşle 1,73 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %11,3 düşüşle 1,03 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %27,4 düşüşle 412.530 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %29,7 düşüşle 237.527 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %39,9 artışla 93.149 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Ülke bazında İtalya ve İspanya, ilk iki sıradaki yerlerini korumalarına rağmen dönem genelinde belirgin kayıplar yaşadı. İtalya'ya ihracat yıllık %27,4 düşüşle 412.530 mt'a, İspanya'ya ihracat ise %29,7 düşüşle 237.527 mt'a geriledi. Ancak İspanya'ya Ağustos sevkiyatlarının yıllık %127,9 artışla 66.611 mt'a yükselmesi dikkat çekti ve aylık toparlanmanın başlıca unsurlarından biri oldu.

Buna karşılık alternatif pazarlardaki güçlü artışlar ihracattaki toplam düşüşü sınırladı. Bulgaristan'a ihracat %340,7 artışla 92.410 mt'a, İngiltere'ye %422,5 artışla 71.715 mt'a, Kuzey Makedonya'ya %133,9 artışla 69.711 mt'a ve Fas'a %162 artışla 66.779 mt'a yükseldi. Libya'ya yapılan sevkiyat da %39,9 artarak 93.149 mt oldu. Genel tablo, geleneksel büyük AB pazarlarındaki kayıpların devam ettiğini ancak Balkanlar, Kuzey Afrika ve İngiltere gibi pazarlardaki güçlü artışların özellikle Ağustos ayında ihracat performansını desteklediğini gösteriyor.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
 (%)
İtalya 412.530 568.247 -27,4 64.330 97.242 -33,8
İspanya 237.527 337.901 -29,7 66.611 29.223 127,9
Libya 93.149 66.583 39,9 18.212 7.405 145,9
Bulgaristan 92.410 20.970 340,7 19.795 2.235 785,8
Belçika 88.769 74.608 19 - 21.880 -
Yunanistan 88.099 104.097 -15,4 3.945 6.928 -43,1
Mısır 78.013 111.223 -29,9 11.932 8.431 41,5
İngiltere 71.715 13.726 422,5 12.809 5.406 137
Kuzey Makedonya 69.711 29.806 133,9 14.441 1.924 650,4
Fas 66.779 25.487 162 12.144 3.084 293,8

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,2 - 100 mm
Genişlik 0 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

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