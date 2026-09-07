Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüş 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde derinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Temmuz ayında aylık %17,8 düşüş ve yıllık %39,9 düşüşle 246.875 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %15,1 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %34,4 düşüşle 144,92 milyon $ oldu.

Yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %12,7 düşüşle 1,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12,7 düşüşle 1,09 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %7,9 düşüşla 474.661 mt ile Rusya oldu. Rusya'yı, yıllık %53,5 düşüşle 425.676 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin ve 343.052 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatındaki düşüşün Temmuz ayında daha belirgin hale geldiği görülüyor. Ocak-Haziran döneminde ithalat yıllık %6,7 düşüşle 1,73 milyon mt seviyesindeyken, Ocak-Temmuz döneminde düşüş oranı %12,7'ye çıktı ve toplam tonaj 1,98 milyon mt oldu. Bu durum Temmuz ayında ithalatın yıllık %39,9 düşüşle 246.875 mt'a gerilemesinden kaynaklandı.

Tedarikçi yapısında ise ana trend değişmedi. Rusya, Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi Ocak-Temmuz döneminde de Türkiye'nin en büyük sıcak rulo sac tedarikçisi olmayı sürdürdü. Çin kaynaklı ithalattaki zayıflama ise Temmuz verileriyle daha da belirginleşti. Ocak-Haziran döneminde Çin'den ithalat yıllık %51,8 düşerken, Ocak-Temmuz döneminde düşüş %53,5'e ulaştı. Mısır ve Güney Kore'den yapılan alımlardaki düşüş de toplam ithalatı aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşılık Malezya'nın payı artmaya devam etti. Ocak-Haziran döneminde 277.395 mt olan Malezya kaynaklı ithalat, Ocak-Temmuz döneminde 343.052 mt'a yükseldi. Japonya ve Tayvan'dan yapılan alımlar da toplam düşüşü kısmen sınırladı. Genel olarak Temmuz verileri, yılın ilk yarısında görülen sınırlı düşüşün üçüncü çeyreğin başında hızlandığını; Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatında Çin ağırlığının azalırken Rusya ve Malezya'nın daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) (%) Rusya 474.661 515.120 -7,9 64.815 100.254 -35,3 Çin 425.676 914.800 -53,5 83.907 205.314 -59,1 Malezya 343.052 504 >1000 65.656 - - Japonya 179.162 140.827 27,2 - - - Mısır 166.820 277.842 -40,0 18.811 34.275 -45,1 Güney Kore 153.446 219.031 -29,9 105 49.133 -99,8 Tayvan 84.399 39.687 112,7 - - - Fransa 65.818 78.848 -16,5 7.709 8.302 -7,1 Hindistan 38.737 5 >1000 - - - Brezilya 23.102 - - - - -

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026