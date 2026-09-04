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Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %15 geriledi

Cuma, 04 Eylül 2026 12:11:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Temmuz ayında aylık %48,8 düşüş ve yıllık %24,4 düşüşle 128.820 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %48,3 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %21,1 düşüşle 81,05 milyon $ oldu.

İlk yedi ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15 düşüşle 1,47 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 868,88 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,1 düşüşle 348.216 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %44,6 düşüşle 170.916 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %67,8 artışla 88.455 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
 (%)
İtalya 348.216 471.005 -26,1 15.135 18.348 -17,5
İspanya 170.916 308.679 -44,6 0 42.953 -100
Belçika 88.455 52.727 67,8 25.734 4.869 428,5
Yunanistan 84.107 97.169 -13,4 10.301 3.074 235,2
Libya 74.974 59.178 26,7 17.411 11.444 52,1
Bulgaristan 72.615 18.735 287,6 0 1.280 -100
Mısır 66.103 102.792 -35,7 11.500 10.623 8,3
İngiltere 58.906 8.321 607,9 0 1.643 -100
Kuzey Makedonya 55.270 27.882 98,2 8.782 7.947 10,5
Fas 54.635 22.403 143,9 1.507 2.474 -39,1

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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