Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %15 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Temmuz ayında aylık %48,8 düşüş ve yıllık %24,4 düşüşle 128.820 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %48,3 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %21,1 düşüşle 81,05 milyon $ oldu.

İlk yedi ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15 düşüşle 1,47 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 868,88 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,1 düşüşle 348.216 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %44,6 düşüşle 170.916 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %67,8 artışla 88.455 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) İtalya 348.216 471.005 -26,1 15.135 18.348 -17,5 İspanya 170.916 308.679 -44,6 0 42.953 -100 Belçika 88.455 52.727 67,8 25.734 4.869 428,5 Yunanistan 84.107 97.169 -13,4 10.301 3.074 235,2 Libya 74.974 59.178 26,7 17.411 11.444 52,1 Bulgaristan 72.615 18.735 287,6 0 1.280 -100 Mısır 66.103 102.792 -35,7 11.500 10.623 8,3 İngiltere 58.906 8.321 607,9 0 1.643 -100 Kuzey Makedonya 55.270 27.882 98,2 8.782 7.947 10,5 Fas 54.635 22.403 143,9 1.507 2.474 -39,1

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026