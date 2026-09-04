Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %15 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Temmuz ayında aylık %48,8 düşüş ve yıllık %24,4 düşüşle 128.820 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %48,3 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %21,1 düşüşle 81,05 milyon $ oldu.
İlk yedi ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15 düşüşle 1,47 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 868,88 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %26,1 düşüşle 348.216 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %44,6 düşüşle 170.916 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %67,8 artışla 88.455 mt ithalat yapan Belçika takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Temmuz 2026
|Ocak-Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|348.216
|471.005
|-26,1
|15.135
|18.348
|-17,5
|İspanya
|170.916
|308.679
|-44,6
|0
|42.953
|-100
|Belçika
|88.455
|52.727
|67,8
|25.734
|4.869
|428,5
|Yunanistan
|84.107
|97.169
|-13,4
|10.301
|3.074
|235,2
|Libya
|74.974
|59.178
|26,7
|17.411
|11.444
|52,1
|Bulgaristan
|72.615
|18.735
|287,6
|0
|1.280
|-100
|Mısır
|66.103
|102.792
|-35,7
|11.500
|10.623
|8,3
|İngiltere
|58.906
|8.321
|607,9
|0
|1.643
|-100
|Kuzey Makedonya
|55.270
|27.882
|98,2
|8.782
|7.947
|10,5
|Fas
|54.635
|22.403
|143,9
|1.507
|2.474
|-39,1
Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026