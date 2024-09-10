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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %19,2 düştü

Salı, 10 Eylül 2024 10:42:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %42,8 ve yıllık %49,7 düşüşle 156.257 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %54,8 düşüşle 105,84 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,2 düşüşle 2.191.676 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,43 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.056.245 mt ile Çin oldu. Çin’i, 398.636 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 207.064 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

1.062.366

1.056.245

-0,6

189.997

47.685

-74,9

Mısır

134.315

398.636

196,8

47.319

53.184

12,4

Rusya

479.126

207.064

-56,8

8.755

4.456

-49,1

Güney Kore

153.406

188.015

22,6

12.198

37.210

205,1

Japonya

320.706

87.037

-72,9

24.519

6

-99,9

Tayvan

155.149

85.362

-45

2.494

-

-

Fransa

74.067

73.532

-0,7

14.146

9.113

-35,6

Belçika

22.889

27.784

21,4

2.735

3.293

20,4

Brezilya

-

18.727

-

-

-

-

Vietnam

49.994

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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