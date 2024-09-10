Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %19,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %42,8 ve yıllık %49,7 düşüşle 156.257 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %54,8 düşüşle 105,84 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,2 düşüşle 2.191.676 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,43 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.056.245 mt ile Çin oldu. Çin’i, 398.636 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 207.064 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2023
|
Ocak-Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
|
Temmuz 2023
|
Temmuz 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
1.062.366
|
1.056.245
|
-0,6
|
189.997
|
47.685
|
-74,9
|
Mısır
|
134.315
|
398.636
|
196,8
|
47.319
|
53.184
|
12,4
|
Rusya
|
479.126
|
207.064
|
-56,8
|
8.755
|
4.456
|
-49,1
|
Güney Kore
|
153.406
|
188.015
|
22,6
|
12.198
|
37.210
|
205,1
|
Japonya
|
320.706
|
87.037
|
-72,9
|
24.519
|
6
|
-99,9
|
Tayvan
|
155.149
|
85.362
|
-45
|
2.494
|
-
|
-
|
Fransa
|
74.067
|
73.532
|
-0,7
|
14.146
|
9.113
|
-35,6
|
Belçika
|
22.889
|
27.784
|
21,4
|
2.735
|
3.293
|
20,4
|
Brezilya
|
-
|
18.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.994
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: