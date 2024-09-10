Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %19,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %42,8 ve yıllık %49,7 düşüşle 156.257 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %54,8 düşüşle 105,84 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,2 düşüşle 2.191.676 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,7 düşüşle 1,43 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.056.245 mt ile Çin oldu. Çin’i, 398.636 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 207.064 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.062.366 1.056.245 -0,6 189.997 47.685 -74,9 Mısır 134.315 398.636 196,8 47.319 53.184 12,4 Rusya 479.126 207.064 -56,8 8.755 4.456 -49,1 Güney Kore 153.406 188.015 22,6 12.198 37.210 205,1 Japonya 320.706 87.037 -72,9 24.519 6 -99,9 Tayvan 155.149 85.362 -45 2.494 - - Fransa 74.067 73.532 -0,7 14.146 9.113 -35,6 Belçika 22.889 27.784 21,4 2.735 3.293 20,4 Brezilya - 18.727 - - - - Vietnam 49.994 17.698 -64,6 - - -