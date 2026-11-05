Alternatif pazarlar güçlense de Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %15,8 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Eylül ayında aylık %21,6 düşüş ve yıllık %32,9 düşüşle 202.369 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,7 düşüş ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %27,5 düşüşle 122,24 milyon $ oldu.

İlk dokuz ayda ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15,8 düşüşle 1,93 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13,7 düşüşle 1,15 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke yıllık %36,2 düşüşle 450.376 mt ile İtalya oldu. İtalya'yı, yıllık %37,6 düşüşle 240.052 mt sıcak rulo sac ithal eden İspanya ve %397,5 artışla 124.584 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Genel tablo, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatında geleneksel AB pazarlarındaki kayıpların derinleştiğini, buna karşılık bazı alternatif pazarlarda güçlü büyüme görüldüğünü gösteriyor. Ancak Eylül ayındaki sert aylık ve yıllık düşüş, ihracat ivmesinin üçüncü çeyreğin sonunda yeniden zayıfladığına işaret ediyor.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) İtalya 450.376 706.361 -36,2 38.164 138.115 -72,4 İspanya 240.052 384.916 -37,6 3.012 47.015 -93,6 Bulgaristan 124.584 25.042 397,5 32.398 4.072 695,6 Yunanistan 100.233 122.738 -18,3 12.275 18.641 -34,1 Libya 93.113 68.765 35,4 - 2.182 - Mısır 92.083 118.325 -22,2 14.476 7.102 103,8 Belçika 89.842 102.679 -12,5 1.073 28.072 -96,2 ABD 77.032 63.794 20,8 23.605 - - Fas 72.936 31.259 133,3 6.156 5.771 6,7 Portekiz 72.495 198.603 -63,5 21.602 3.915 451,8

Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2026