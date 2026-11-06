Türkiye'nin 2026 Ocak-Eylül dönemi sıcak rulo sac ithalatında Çin liderliğini korurken Malezya öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %23,3 ve yıllık %14,0 düşüşle 317.024 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %20,9 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %2,7 düşüşle 191,88 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %7,4 düşüşle 2,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %4,7 düşüşle 1,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %43,5 düşüşle 639.991 mt ile Çin oldu. Çin'i yıllık %500,3 artışla 617.454 mt sıcak rulo sac ihraç eden Malezya ve %28,3 düşüşle 510.260 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Ağustos ayındaki toparlanma Eylül'de sürdürülemedi. Sıcak rulo sac ithalatı Eylül ayında aylık %23,3 ve yıllık %14,0 düşüşle 317.024 mt'a gerilerken, Ocak-Ağustos döneminde %6,5 olan kümülatif düşüş Ocak-Eylül döneminde %7,4'e yükseldi.

Tedarikçi sıralaması da Eylül verileriyle yeniden değişti. Çin, kümülatif sevkiyatları yıllık %43,5 düşmesine rağmen 639.991 mt ile en büyük tedarikçi konumunu korurken, Malezya'dan ithalat %500,3 artışla 617.454 mt'a çıktı ve ülke Rusya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Yalnızca Eylül ayında Malezya'dan ithalat yıllık yaklaşık iki katına çıkarak 148.570 mt olurken, Rusya'dan ithalat %99,1 düşüşle yalnızca 1.013 mt'a geriledi.

Japonya'dan Ocak-Eylül ithalatı %78,7 artışla 251.701 mt'a yükseldi. Güney Kore'den dönemlik ithalat %20,0 gerilese de Eylül sevkiyatları yıllık iki kattan fazla arttı. Vietnam ise tamamı Eylül ayında olmak üzere 49.040 mt ile ilk 10 tedarikçi arasına girdi. Buna karşılık Mısır'dan Eylül ithalatı yıllık %98,2 düştü. Genel tablo, Eylül ayında alımların Malezya, Vietnam, Japonya ve Güney Kore yönünde yoğunlaşırken Rusya ve Mısır kaynaklı sevkiyatların neredeyse durduğunu gösteriyor.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Çin 639.991 1.132.838 -43,5 65.573 85.172 -23 Malezya 617.454 102.863 500,3 148.570 74.283 100 Rusya 510.260 711.428 -28,3 1.013 112.763 -99,1 Japonya 251.701 140.827 78,7 20.624 - - Mısır 194.269 344.964 -43,7 900 51.112 -98,2 Güney Kore 191.266 239.155 -20 21.683 9.320 132,6 Tayvan 84.399 39.687 112,7 - - - Fransa 81.139 94.353 -14 7.986 9.716 -17,8 Vietnam 49.040 - - 49.040 - - Hindistan 38.737 5 >1000 - - -

Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2026