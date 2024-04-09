Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %0,6 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 11:00:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %39,4 ve yıllık %26,8 düşüşle 252.004 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %39,6 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %25,9 artışla 159,28 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %0,6 artışla 667.941 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,9 artışla 415.06 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 322.110 mt ile Çin oldu. Çin’i, 153.968 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 81.187 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Çin 95.378 322.110 237,7 39.833 155.403 290,1 Mısır 23.910 153.968 543,9 22.478 54.783 143,7 Japonya 82.416 81.187 -1,5 58.241 1 -99,9 Güney Kore 59.152 41.857 -29,2 24.904 15.213 -38,9 Fransa 19.972 19.946 -0,1 9.172 7.252 -20,9 Brezilya - 18.727 - - - - Belçika 6.483 6.249 -3,6 3.760 2.565 -31,8 İngiltere 43.686 2.690 -93,8 29.150 2.317 -92,1 Almanya 5.274 2.559 -51,5 4.360 357 -91,8 Hollanda 3.241 944 -70,9 1.284 214 -83,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: