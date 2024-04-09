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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %0,6 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 11:00:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %39,4 ve yıllık %26,8 düşüşle 252.004 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %39,6 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %25,9 artışla 159,28 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %0,6 artışla 667.941 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,9 artışla 415.06 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 322.110 mt ile Çin oldu. Çin’i, 153.968 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 81.187 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

95.378

322.110

237,7

39.833

155.403

290,1

Mısır

23.910

153.968

543,9

22.478

54.783

143,7

Japonya

82.416

81.187

-1,5

58.241

1

-99,9

Güney Kore

59.152

41.857

-29,2

24.904

15.213

-38,9

Fransa

19.972

19.946

-0,1

9.172

7.252

-20,9

Brezilya

-

18.727

-

-

-

-

Belçika

6.483

6.249

-3,6

3.760

2.565

-31,8

İngiltere

43.686

2.690

-93,8

29.150

2.317

-92,1

Almanya

5.274

2.559

-51,5

4.360

357

-91,8

Hollanda

3.241

944

-70,9

1.284

214

-83,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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