Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %10,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mayıs ayında aylık %124,7 ve yıllık %81,2 düşüşle 512.956 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %111,3 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %41,3 artışla 275,72 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %10,4 düşüşle 1,58 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,8 düşüşle 882,28 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - Ocak-Mayıs 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %28,5 düşüşle 640.401 mt sıcak rulo sac ihraç eden Çin oldu. Çin’i, 309.900 mt sıcak rulo sac ihraç eden Rusya ve 209.241 mt ihracat yapan Güney Kore takip etti.

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı ithalat tonajının artması dikkat çekerken, Çin’den yapılan ithalat düşüş kaydetti. Bunun nedenlerinden bazıları Rus üreticilerin ekonomik nedenlerden dolayı zayıflayan yerel talebe bağlı olarak ihracata daha fazla tonaj ayırması ve Türk alıcıların Çin’den yapılan sevkiyatlardaki uzun teslim sürelerinden kaynaklı riskleri üstlenmek istememesi. Bununla birlikte Rusya’nın Asya’ya kıyasla tek avantajı yalnızca bir ay daha düşük teslim süresine sahip olması değil, aynı zamanda 40.000-50.000 mt’luk daha küçük tonajlı bağlantılar yapılabilmesi.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Çin 640.401 896.147 -28,5 259.895 95.275 172,8 Rusya 309.900 185.488 67,1 82.063 46.045 78,2 Güney Kore 209.241 288.480 -27,5 99.410 96.300 3,2 Japonya 143.099 123.219 16,1 26.188 10.869 140,9 Mısır 113.931 81.187 40,3 29.069 - - Tayvan 57.357 56.851 0,9 12.256 17.320 -29,2 Fransa 39.686 47.182 -15,9 - - - Almanya 26.733 20.929 27,7 2.539 4.666 -45,6 Belçika 26.341 5.753 357,9 383 412 -7 Ukrayna 5.012 5.053 -0,8 - - -

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025