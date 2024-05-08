Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %6,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %73,4 ve yıllık %15,5 artışla 436.992 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %74,7 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %15,3 artışla 278,25 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,1 artışla 1.104.931 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 artışla 701.41 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 585.262 mt ile Çin oldu. Çin’i, 172.806 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 101.893 mt ihracat yapan Japonya takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
158.351
|
585.262
|
269,6
|
62.973
|
263.153
|
317,9
|
Mısır
|
53.845
|
172.806
|
220,9
|
29.935
|
18.839
|
-37,1
|
Rusya
|
283.583
|
101.893
|
-64,1
|
119.171
|
85.744
|
-28
|
Güney Kore
|
77.252
|
90.215
|
16,8
|
18.099
|
48.360
|
167,2
|
Japonya
|
148.816
|
81.187
|
-45,4
|
66.399
|
-
|
-
|
Fransa
|
27.909
|
29.760
|
6,6
|
8.001
|
9.816
|
22,7
|
Brezilya
|
-
|
18.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
9.161
|
11.878
|
29,7
|
2.677
|
5.628
|
110,2
|
İngiltere
|
44.204
|
4.878
|
-89
|
518
|
2.187
|
322,2
|
Almanya
|
8.134
|
4.734
|
-41,8
|
2.860
|
2.175
|
-24
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: