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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %6,1 arttı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:07:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %73,4 ve yıllık %15,5 artışla 436.992 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %74,7 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %15,3 artışla 278,25 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,1 artışla 1.104.931 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 artışla 701.41 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 585.262 mt ile Çin oldu. Çin’i, 172.806 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 101.893 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

158.351

585.262

269,6

62.973

263.153

317,9

Mısır

53.845

172.806

220,9

29.935

18.839

-37,1

Rusya

283.583

101.893

-64,1

119.171

85.744

-28

Güney Kore

77.252

90.215

16,8

18.099

48.360

167,2

Japonya

148.816

81.187

-45,4

66.399

-

-

Fransa

27.909

29.760

6,6

8.001

9.816

22,7

Brezilya

-

18.727

-

-

-

-

Belçika

9.161

11.878

29,7

2.677

5.628

110,2

İngiltere

44.204

4.878

-89

518

2.187

322,2

Almanya

8.134

4.734

-41,8

2.860

2.175

-24

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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