Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %6,1 arttı

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 11:07:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %73,4 ve yıllık %15,5 artışla 436.992 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %74,7 ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %15,3 artışla 278,25 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %6,1 artışla 1.104.931 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 artışla 701.41 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 585.262 mt ile Çin oldu. Çin’i, 172.806 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 101.893 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Çin 158.351 585.262 269,6 62.973 263.153 317,9 Mısır 53.845 172.806 220,9 29.935 18.839 -37,1 Rusya 283.583 101.893 -64,1 119.171 85.744 -28 Güney Kore 77.252 90.215 16,8 18.099 48.360 167,2 Japonya 148.816 81.187 -45,4 66.399 - - Fransa 27.909 29.760 6,6 8.001 9.816 22,7 Brezilya - 18.727 - - - - Belçika 9.161 11.878 29,7 2.677 5.628 110,2 İngiltere 44.204 4.878 -89 518 2.187 322,2 Almanya 8.134 4.734 -41,8 2.860 2.175 -24

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: