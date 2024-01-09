Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,7 düşüşle ve yıllık %73,5 artışla 281.105 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,3 düşüşle ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %63,9 artışla 182,25 milyon $ oldu.
Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,8 artarak 3,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %14,2 düşüşle 2,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.470.732 mt ile yıllık %184,2 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %134,1 artışla 601.841 mt sıcak rulo sac ihraç eden Japonya ve yıllık %45,7 düşüşle 597.228 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
1.470.732
|
517.485
|
+184,2
|
142.236
|
-
|
-
|
Japonya
|
601.841
|
257.104
|
+134,1
|
29.471
|
8.222
|
+258,4
|
Rusya
|
597.288
|
1.099.517
|
-45,7
|
15.144
|
62.812
|
-75,9
|
Güney Kore
|
309.016
|
58.764
|
+425,9
|
48.161
|
5.416
|
+789,2
|
Mısır
|
226.885
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tayvan
|
173.911
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Fransa
|
125.481
|
270.598
|
-53,6
|
16.204
|
30.150
|
-46,3
|
Endonezya
|
98.276
|
11.196
|
+777,8
|
-
|
-
|
-
|
İngiltere
|
55.332
|
130.977
|
-57,8
|
3.014
|
524
|
+475,2
|
Hindistan
|
53.381
|
569.224
|
-90,6
|
-
|
31.346
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: