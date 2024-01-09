Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,8 arttı

Salı, 09 Ocak 2024 10:11:54 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,7 düşüşle ve yıllık %73,5 artışla 281.105 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,3 düşüşle ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %63,9 artışla 182,25 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,8 artarak 3,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %14,2 düşüşle 2,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.470.732 mt ile yıllık %184,2 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %134,1 artışla 601.841 mt sıcak rulo sac ihraç eden Japonya ve yıllık %45,7 düşüşle 597.228 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Çin 1.470.732 517.485 +184,2 142.236 - - Japonya 601.841 257.104 +134,1 29.471 8.222 +258,4 Rusya 597.288 1.099.517 -45,7 15.144 62.812 -75,9 Güney Kore 309.016 58.764 +425,9 48.161 5.416 +789,2 Mısır 226.885 - - - - - Tayvan 173.911 - - - - - Fransa 125.481 270.598 -53,6 16.204 30.150 -46,3 Endonezya 98.276 11.196 +777,8 - - - İngiltere 55.332 130.977 -57,8 3.014 524 +475,2 Hindistan 53.381 569.224 -90,6 - 31.346 -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: