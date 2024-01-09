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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,8 arttı

Salı, 09 Ocak 2024 10:11:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %5,7 düşüşle ve yıllık %73,5 artışla 281.105 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %6,3 düşüşle ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %63,9 artışla 182,25 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,8 artarak 3,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %14,2 düşüşle 2,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke 1.470.732 mt ile yıllık %184,2 artış gösteren Çin oldu. Çin’i, yıllık %134,1 artışla 601.841 mt sıcak rulo sac ihraç eden Japonya ve yıllık %45,7 düşüşle 597.228 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Çin

1.470.732

517.485

+184,2

142.236

-

-

Japonya

601.841

257.104

+134,1

29.471

8.222

+258,4

Rusya

597.288

1.099.517

-45,7

15.144

62.812

-75,9

Güney Kore

309.016

58.764

+425,9

48.161

5.416

+789,2

Mısır

226.885

-

-

-

-

-

Tayvan

173.911

-

-

-

-

-

Fransa

125.481

270.598

-53,6

16.204

30.150

-46,3

Endonezya

98.276

11.196

+777,8

-

-

-

İngiltere

55.332

130.977

-57,8

3.014

524

+475,2

Hindistan

53.381

569.224

-90,6

-

31.346

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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