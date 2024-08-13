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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %15,2 düştü

Salı, 13 Ağustos 2024 10:55:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %3,5 ve yıllık %36,3 düşüşle 273.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,3 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %44,9 düşüşle 177,09 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %15,2 düşüşle 2.035.419 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,2 düşüşle 1,32 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.008.559 mt ile Çin oldu. Çin’i, 345.453 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 202.607 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Çin

872.366

1.008.559

15,6

280.758

112.413

-60

Mısır

86.996

345.453

297,1

26.031

56.969

118,9

Rusya

470.371

202.607

-56,9

19.585

17.010

-13,1

Güney Kore

139.766

150.807

7,9

17.620

27.586

56,6

Japonya

296.181

87.031

-70,6

60.959

5.844

-90,4

Tayvan

152.635

85.362

-44,1

8.527

38.179

347,7

Fransa

59.920

64.420

7,5

8.721

7.569

-13,2

Belçika

20.153

24.493

21,5

3.454

3.561

3,1

Brezilya

-

18.727

-

-

-

-

Vietnam

49.993

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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