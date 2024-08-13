Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %15,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %3,5 ve yıllık %36,3 düşüşle 273.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,3 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %44,9 düşüşle 177,09 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %15,2 düşüşle 2.035.419 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,2 düşüşle 1,32 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.008.559 mt ile Çin oldu. Çin’i, 345.453 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 202.607 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Çin 872.366 1.008.559 15,6 280.758 112.413 -60 Mısır 86.996 345.453 297,1 26.031 56.969 118,9 Rusya 470.371 202.607 -56,9 19.585 17.010 -13,1 Güney Kore 139.766 150.807 7,9 17.620 27.586 56,6 Japonya 296.181 87.031 -70,6 60.959 5.844 -90,4 Tayvan 152.635 85.362 -44,1 8.527 38.179 347,7 Fransa 59.920 64.420 7,5 8.721 7.569 -13,2 Belçika 20.153 24.493 21,5 3.454 3.561 3,1 Brezilya - 18.727 - - - - Vietnam 49.993 17.698 -64,6 - - -