Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %15,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %3,5 ve yıllık %36,3 düşüşle 273.359 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,3 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %44,9 düşüşle 177,09 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %15,2 düşüşle 2.035.419 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,2 düşüşle 1,32 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.008.559 mt ile Çin oldu. Çin’i, 345.453 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 202.607 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Çin
|
872.366
|
1.008.559
|
15,6
|
280.758
|
112.413
|
-60
|
Mısır
|
86.996
|
345.453
|
297,1
|
26.031
|
56.969
|
118,9
|
Rusya
|
470.371
|
202.607
|
-56,9
|
19.585
|
17.010
|
-13,1
|
Güney Kore
|
139.766
|
150.807
|
7,9
|
17.620
|
27.586
|
56,6
|
Japonya
|
296.181
|
87.031
|
-70,6
|
60.959
|
5.844
|
-90,4
|
Tayvan
|
152.635
|
85.362
|
-44,1
|
8.527
|
38.179
|
347,7
|
Fransa
|
59.920
|
64.420
|
7,5
|
8.721
|
7.569
|
-13,2
|
Belçika
|
20.153
|
24.493
|
21,5
|
3.454
|
3.561
|
3,1
|
Brezilya
|
-
|
18.727
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.993
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: